La AGIP Extiende la Moratoria Hasta el 30 de Abril de 2026

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) de la Ciudad de Buenos Aires anunció la extensión de su moratoria hasta el 30 de abril de 2026. Esta medida busca facilitar la regularización de deudas tributarias y ha sido bien recibida por los contribuyentes porteños.

Beneficios de la Moratoria

Con un alto nivel de aceptación, esta prórroga beneficia a aquellos que tienen deudas impositivas, convirtiéndose en una solución ideal para ordenar sus obligaciones fiscales. Las opciones de pago incluyen la posibilidad de abonar al contado o en cuotas, facilitando así el cumplimiento de los contribuyentes.

Reducción de Intereses para el Pago al Contado

AGIP ha establecido que quienes paguen en un solo pago podrán eliminar el 100% de los intereses hasta el 31 de enero de 2026. Este incentivo representa el mayor beneficio dentro del plan, alentando a aquellos que pueden cancelar su deuda de inmediato.

Planes de Pago Flexibles

Para quienes opten por cuotas, la moratoria ofrece planes de financiación de hasta 48 meses con una reducción progresiva de intereses. Cuanto antes se adhiera el contribuyente, mayores serán las ventajas.

Modalidades de Pago y Adhesión

Los contribuyentes pueden gestionar su adhesión de manera completamente online. Existen dos opciones principales: a través de la Nueva Cuenta Corriente Tributaria en el Portal del Contribuyente o mediante la boleta de cuota única, que permite un cierre de deuda sin complicaciones adicionales.

La Boleta de Cuota Única

Esta alternativa simplificada es ideal para quienes tienen deudas de hasta $4 millones en Inmobiliario, ABL o Patentes, permitiendo el pago al contado.

Alcance de la Moratoria

La moratoria abarca todas las deudas de impuestos vencidas hasta el 31 de agosto de 2025, tanto en instancias administrativas como judiciales, exceptuando las correspondientes a agentes de recaudación.