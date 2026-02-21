Un emblemático rincón de Buenos Aires está por renacer. Barraca Peña, ubicada en el sur de la ciudad, se transformará en un museo que reivindicará la rica historia portuaria de la zona.

En la zona sur de Buenos Aires, donde el Riachuelo marca la historia de la producción nacional, el Gobierno de la Ciudad da un paso adelante en la renovación de un sitio emblemático: la antigua Barraca Peña. Este enclave histórico, hoy uno de los sitios arqueológicos más relevantes, se convertirá en un museo que dará vida a la actividad comercial y portuaria de los siglos XIX y XX.

Un Patrimonio Histórico en Renovación

Situada en la avenida Pedro de Mendoza 3003, en el barrio de La Boca, Barraca Peña fue fundada en 1774 por el comerciante gallego Francisco de la Peña Fernández. Con un enfoque en la memoria productiva del Riachuelo, el museo abrirá sus puertas en julio, ofreciendo una mirada profunda a la historia de la zona.

Un Ícono del Agroexportador Argentino

Este complejo arquitectónico es considerado un exponente del modelo agroexportador que consolidó a Argentina a finales del siglo XIX. La instalación cuenta con áreas de producción y acopio, incluyendo el almacén de ramos generales El Triunfo y el mercado de lana y carbón, conocido como “La Lanera”.

La expansión de la barraca comenzó en 1863, integrando infraestructuras innovadoras para su época, como una estación ferroviaria propia y un muelle desde el que se despachaban mercancías hacia Europa, simbolizando la conexión entre puerto, ferrocarril y comercio exterior que definió la economía del país.

Protección del Valor Histórico

En 2018, Barraca Peña fue declarada Área de Protección Histórica. La intervención actual busca no solo restaurar las estructuras existentes, sino también integrar importantes hallazgos arqueológicos, incluyendo un patio del siglo XVII y el navío del siglo XVI conocido como «Pecio».

Preservar la Identidad Cultural

“Barraca Peña es uno de los inmuebles más antiguos de Buenos Aires. Este proyecto no solo busca recuperar un edificio, sino que también revela capas de la historia de nuestra ciudad”, destacó Jorge Macri. La oferta museográfica proyectada recreará la vibrante actividad comercial que caracterizó a La Boca, resonando la obra de Benito Quinquela Martín, un cronista pictórico del bullicio portuario.

Este nuevo espacio cultural se sumará a otras atracciones importantes del barrio, como el tradicional Caminito y la Fundación Proa, enriqueciendo la experiencia cultural de los visitantes.

Avances en la Restauración

Las primeras etapas de restauración se han completado, centrándose en la consolidación del almacén El Triunfo. En poco tiempo, se instalarán salas de exhibición, se reaperturará la terraza mirador en “La Lanera” y se valorizarán elementos recuperados del antiguo navío. Además, se construirá un estacionamiento para micros turísticos y escolares.

Con esta ambiciosa intervención, Buenos Aires se prepara para resignificar un antiguo enclave industrial como un centro cultural, abriendo un nuevo capítulo en la narración de la historia productiva del sur de la ciudad, que aún guarda vestigios de su pasado bajo el manto de la modernidad y la transformación urbana.