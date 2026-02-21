La Cámara de Casación confirma el sobreseimiento de Javier Milei en la causa por injurias de Jorge Fontevecchia

La Cámara Federal de Casación Penal ha decidido mantener el sobreseimiento del presidente Javier Milei en relación a las acusaciones de injurias realizadas por Jorge Fontevecchia, director del Grupo Perfil. Esta resolución pone fin a una controversia que se venía arrastrando desde antes de su asunción.

Detalles de la Causa

El caso investigó una serie de declaraciones realizadas por el presidente Milei que fueron consideradas ofensivas por Fontevecchia. Las manifestaciones se dieron en diferentes ocasiones, tanto antes como después de la elección presidencial, lo que generó un clima de tensión entre el mandatario y el periodista.

Primera Manifestación: «Quebrador Serial»

El primer episodio data del 27 de febrero de 2023, durante un programa de La Nación+ dirigido por Viviana Canosa. En esa ocasión, Milei caracterizó a Fontevecchia como un «quebrador serial«, sosteniendo que se encontraba «parte de la casta» que se beneficia del sistema político y económico vigente.

Alusión a «Tinturelli» en Multiverso Fantino

En un segundo momento, el 8 de abril de 2024, Milei, ya en el cargo, mencionó el «diario de Tinturelli» en el programa «Multiverso Fantino». Criticó la persistencia del medio en enviarle información, sugiriendo que padecía problemas económicos y cuestionando su integridad periodística, al afirmar que estaba «camino a la quiebra».

Críticas en la Cámara de Comercio

El 7 de septiembre de 2024, durante un discurso en la Cámara de Comercio, Milei atacó nuevamente a Fontevecchia. Se refirió a él como un «delincuente» y cuestionó su eficacia en la predicción económica, insistiendo en que su fracaso en el negocio era inminente.

Decisión Judicial y Argumentación

El juez Sebastián Casanello había anteriormente sobreseído a Milei, señalando que sus declaraciones eran parte de un contexto público y no constituían un delito. Tras la apelación de la querella, la Cámara Federal de Casación confirmó la decisión por unanimidad, resaltando que las expresiones del presidente eran parte de un debate democrático.

Libertad de Expresión en el Debate Político

Los jueces enfatizaron que las opiniones y críticas emitidas por Milei se inscriben en el marco de asuntos de interés público, lo que las exime de la calificación de injurias. Afirmaron que el uso de comentarios satíricos y burlescos en el contexto de la discusión política es parte esencial de la libertad de expresión en una democracia.