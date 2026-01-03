La inversión estatal en ciencia y investigación se desploma al 0,1% del PIB

La investigación científica y tecnológica en Argentina enfrenta un panorama sombrío tras 24 meses de recortes severos. Un estudio reciente revela los cuatro aspectos más críticos de esta situación alarmante.

En los últimos dos años, el financiamiento público para la ciencia en Argentina ha alcanzado niveles históricamente bajos, cayendo del 0,30% del PIB en 2023 al 0,164% en 2025. Este ajuste del 43,8% no solo marca una tendencia preocupante, sino que también coloca la inversión por debajo del mínimo registrado en 2002.

Impacto Generalizado en el Sector Científico

El recorte en el financiamiento no discrimina, afectando a todos los organismos e instituciones de ciencia del país. Durante este periodo, el CONICET vio una reducción del 31,4% en su presupuesto, mientras que el INTA sufrió una caída del 36,2%. Por su parte, la CNEA y el INTI enfrentaron pérdidas del 44% y 47,1%, respectivamente. La degradación del ex MINCyT a Secretaría representa una drástica reducción del 79,6%, mientras que la Agencia IDI ha perdido un alarmante 82,2% de su financiamiento.

Sueldos y Empleos en Retroceso

Las condiciones salariales tampoco han escapado a esta tendencia negativa. Los ingresos de investigadores y personal técnico han disminuido hasta un 38%. El deterioro del poder adquisitivo ha afectado a todos los miembros del Sistema Nacional de Empleo Público y a universidades nacionales.

Menos Inversión, Más Desempleo

El golpe no se limita a los salarios. El gasto en becas y servicios ha decrecido un 20,3% en términos reales en dos años, mientras que la inversión en insumos ha caído un 51,2%. La compra de bienes de uso y equipamiento vio una caída del 64,7%, y las transferencias han disminuido un drástico 81,7% comparado con 2023.

Además, la crisis ha provocado la pérdida de 5.192 empleos en organismos y empresas de ciencia, con una notable reducción de personal en el CONICET (-1.912), el INTI (-781) y el INTA (-654). La Agencia IDI y la Secretaría de ICT han visto reducir su plantilla en un 40%.