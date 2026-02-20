La Libertad Avanza impulsa la reforma laboral en el Senado: dictamen esperado hoy

La Libertad Avanza (LLA) intensifica su trabajo en el Senado, buscando la aprobación de una reforma laboral que promete cambiar el panorama laboral en Argentina.

La líder de la bancada de LLA, Patricia Bullrich, junto a su par de Presupuesto, Ezequiel Atauche, ha convocado a sesión para las 10:00 con el objetivo de firmar el dictamen que introduce modificaciones en las licencias por enfermedad y accidentes laborales.

Próximos Pasos en la Legislación

La intención del oficialismo es que la reforma laboral, así como la nueva ley del Régimen Penal Juvenil, sean sancionadas por el Senado el viernes 27, justo antes de la apertura del período de sesiones ordinarias por parte del presidente Javier Milei el 1° de marzo.

Un Proyecto Que Genera Controversia

El plan impulsado por Milei incluye cambios significativos en la normativa laboral, tales como: modificaciones en los convenios colectivos, restricciones al derecho de huelga en servicios públicos, creación de un Fondo de Asistencia Laboral, reducción de indemnizaciones y el establecimiento de un banco de horas para evitar el pago de horas extras.

Aprobación en la Cámara de Diputados

La reforma fue aprobada en la Cámara de Diputados con una votación de 135 a favor y 115 en contra, reflejando un apoyo mayoritario del oficialismo y de bloques moderados.

Apoyos y Oposiciones en el Congreso

Los votos favorables provinieron de agrupaciones como La Libertad Avanza, Fuerzas del Cambio y algunos miembros de Provincias Unidas. En contraposición, la oposición más contundente se observó entre los diputados de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda.

Divisiones Internas en Provincias Unidas

El bloque de Provincias Unidas no se mantuvo homogéneo en su votación, con varios miembros como Gisela Scaglia y otros ex PRO votando a favor, mientras que algunos optaron por la oposición.

Ausencias que Marcan la Jugada

En momentos críticos, las ausencias son una estrategia común. Esta vez, diputados como Juan Schiaretti y Sergio Casas ausentaron, dejando dudas sobre su postura ante esta trascendental reforma.