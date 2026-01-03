La Revolucionaria Política Exterior de Milei

Pablo Quirno, el canciller argentino, se encuentra en el centro de una controversia que ha puesto en cuestión la estabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores. Este episodio resalta los desafíos que enfrenta la administración de Javier Milei en el ámbito diplomático.

El reciente despido del joven diplomático Alejandro Calloni, tras dar «me gusta» a un posteo antisemita, ha desencadenado una serie de reacciones que podrían reconfigurar las relaciones internacionales de Argentina.

Un Ministerio en Crisis

Desde el inicio de su gobierno, Milei ha cambiado tres ministros en el área de Relaciones Exteriores, lo que refleja la inestabilidad y la discordia en asuntos diplomáticos. Aunque la política exterior ha mostrado tintes de moderación, ciertos aspectos continúan siendo provocativos, desafiando incluso las normativas internas.

Las Redes Sociales como Escenario

Quirno, activo en plataformas digitales, comunicó su decisión de someter a Calloni a un proceso sumarial justo en la víspera del Año Nuevo, utilizando un estilo que combina seriedad y un informal «Abrazo». Esta decisión tomó por sorpresa a muchos, especialmente durante un periodo en el que se planifica el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, un tema delicado que podría intensificar las tensiones diplomáticas.

Proyecciones Políticas

El objetivo de trasladar la embajada está alineado con las políticas de líderes internacionales como Benjamin Netanyahu y Donald Trump. Si este movimiento se concreta, no solo podría llevar a una nueva visita de Milei a Jerusalén, sino que también se proyecta su participación en eventos clave en Estados Unidos y Chile, fortaleciendo la agenda económica del país.

Un Canciller en la Mira

Con un enfoque más conservador que sus predecesores, Quirno está decidido a seguir una agenda claramente delineada. Esto incluye una férrea oposición al progresismo y un pragmatismo evidente en las relaciones comerciales, priorizando acuerdos con potencias como Estados Unidos y China, mientras intenta mantener una imagen de firmeza en la región.

Desafíos Internos y Externos

La administración de la Cancillería ha enfrentado severas críticas, con embajadas clave sin liderazgo, lo que limita la efectividad de la política exterior argentina. La falta de nombramientos importantes ha llevado a una reducción en la capacidad operativa de la institución.

Vínculos Conflictivos

La elección de Quirno ha generado tensiones internas, especialmente con los exministros de Milei, quienes han sido desplazados. A pesar de esto, su liderazgo ha sido considerado más estable por parte del personal de Cancillería, que aprecia un trato más cordial frente al caos previo.

Mirando Hacia el Futuro

La política internacional de Argentina bajo Quirno y Milei no solo desafía los límites de las relaciones diplomáticas, sino que también redefine la postura del país en el ámbito global. El próximo año se anticipa como un periodo crucial para la dirección de las alianzas y la política exterior argentina.