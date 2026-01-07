La Verdad Detrás de ‘La Influencer Siniestra’: El Lado Oscuro del Coaching en Netflix

El 30 de diciembre, Netflix lanzó "La influencer siniestra: La historia de Jodi Hildebrandt", un revelador documental de true crime que examina un escalofriante caso de abuso infantil en Utah, Estados Unidos, que involucra a la terapeuta Jodi Hildebrandt y a la creadora de contenido Ruby Franke. A través de un análisis accesible y agudo, la producción desentraña cómo una figura pública puede transitar de ser una voz de autoridad en crianza a convertirse en el centro de un escándalo judicial.

Desde su estreno, este impactante documental se ha posicionado entre los más vistos en Argentina, alcanzando el segundo puesto en el ranking de Netflix. La cruda narrativa y la exploración de dinámicas de manipulación psicológica generaron un gran revuelo entre los espectadores, quienes quedaron conmovidos por las realidades del caso.

Jodi Hildebrandt: De consejera a figura polémica

Jodi Hildebrandt, conocida como coach familiar y fundadora de ConneXions, había cultivado una imagen respetada dentro de su comunidad religiosa en Utah. Su enfoque se centraba en la disciplina y la moralidad, ganándose la confianza de muchos como consejera y figura influyente.

Su camino se cruzó con Ruby Franke, una popular youtuber famosa por su canal familiar «8 Passengers», donde mostraba su vida con su esposo e hijos. Inicialmente, su relación fue profesional, pero terminó evolucionando hacia una colaboración controladora que impactó negativamente en la crianza de los hijos de Franke.

Una relación peligrosa

El documental sigue de cerca cómo la influencia de Hildebrandt sobre la familia Franke se hizo cada vez más intensa. Las decisiones que tomaban para «corregir» el comportamiento de los niños se tornaron extremas y dañinas, marcando un preocupante descenso hacia el abuso.

La directora Skye Borgman, al investigar, se dio cuenta de que la narrativa mediática se centraba casi exclusivamente en Franke, mientras que Hildebrandt, figura clave en la historia, había quedado en un segundo plano. Ello la llevó a replantear la forma en la que se contaba la historia, destacando la responsabilidad de Hildebrandt como figura central en los abusos.

El momento que lo cambió todo

Todo dio un giro el 30 de agosto de 2023, cuando el hijo de 12 años de Ruby Franke logró escapar de la casa de Hildebrandt en condiciones alarmantes. Su aspecto desnutrido y las heridas en su cuerpo fueron la señal de alarma que llevó a la policía a investigar la situación, descubriendo condiciones similares en otros menores.

Como resultado de esto, tanto Hildebrandt como Franke fueron arrestadas y se declararon culpables de múltiples cargos de abuso infantil. Actualmente, ambas cumplen condenas en el Utah State Correctional Facility.

Impacto y reflexiones del documental

Borgman detalla que, incluso tras las rejas, Hildebrandt intentó continuar con patrones de control manipulativo, buscando influenciar a otras mujeres vulnerables. Este aspecto del documental destaca no solo la cruda realidad de los abusos que se perpetraron a plena luz, sino también los peligros inherentes a la cultura influencer y la falta de regulaciones que pueden permitir que individuos con autoridad sobre otros se salgan con la suya.

Como conclusión de la narración, la historia revela las vergonzosas facetas de la manipulación y el abuso en un mundo donde las figuras públicas pueden, en ocasiones, operar sin un debido cuestionamiento de su autoridad.