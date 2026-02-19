Lanzan ETF para Predecir Resultados de las Elecciones en EE. UU.

La firma Bitwise, reconocida en la gestión de activos a nivel global, ha propuesto una innovadora creación que podría transformar la forma de invertir en eventos políticos en Estados Unidos.

Bitwise ha decidido adentrarse en los mercados de predicción con una propuesta sorprendente: un fondo cotizado en bolsa (ETF) que se centra en las elecciones estadounidenses. Este movimiento busca aprovechar un volumen operativo que ya asciende a los u$s10.000 millones mensuales en mercados de predicción descentralizados.

La Propuesta de ETF para Las Elecciones de EE.UU.

En colaboración con GraniteShares, Bitwise ha presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) seis prospectos destinados a replicar contratos binarios relacionados con los resultados de las elecciones legislativas de 2026 y las presidenciales de 2028.

Bajo la marca «Prediction Shares», estos fondos se asemejan a los mercados de predicción regulados por las autoridades financieras. Los contratos que se ofrecerían tendrían una liquidación de $1 o $0, dependiendo del desenlace electoral, proporcionando a los inversores una conexión directa con eventos políticos en un entorno regulado.

Un Cambio en la Inversión en Eventos Políticos

Esta propuesta no solo busca ofrecer oportunidades de inversión, sino también legitimar el acceso a instrumentos que permiten cubrir riesgos o especular sobre resultados electorales. Hasta ahora, estas actividades se han gestado en plataformas más informales y, en ocasiones, al límite de la legalidad.

Se espera que, si se aprueba esta iniciativa, se abra un nuevo segmento de ETFs basados en eventos, un nicho aún inexplorado en el ámbito bursátil. Los productos planteados incluyen contratos vinculados al control del Senado y la Cámara de Representantes para 2026, así como la elección presidencial de 2028.