Las crueles terapias eléctricas que sufrieron personas LGBT en el Reino Unido

La oscura historia de la terapia de aversión: sobrevivientes comparten su dolor

Una reciente investigación revela el impacto devastador de la terapia de aversión con electrochoques aplicada a más de 250 personas en el Reino Unido durante las décadas de 1960 y 1970. Historias de sobrevivientes arrojan luz sobre la inhumanidad de estos tratamientos, cuestionando prácticas que aún persisten.

Investigaciones recientes han expuesto un oscuro capítulo en la historia de la salud mental en el Reino Unido. Un informe de la BBC ha documentado que más de 250 ciudadanos fueron sometidos a choques eléctricos en un intento de modificar su orientación sexual y su identidad de género en hospitales del Servicio Nacional de Salud (NHS) entre 1965 y 1973. Tres de estos sobrevivientes comparten relatos desgarradores sobre el dolor físico y psicológico que experimentaron en su adolescencia durante estos procedimientos.

Relatos de dolor y sufrimiento

Jeremy Gavins, de 72 años, recuerda cómo las descargas eléctricas fueron tan intensas que perdió el conocimiento, despertando tres días después en un hospital. «Me hicieron daño», comentó, resaltando que lleva consigo el trauma de esa experiencia hasta el día de hoy. Pauline Collier, ahora de 80 años, relató su experiencia en la que los electrodos fueron adheridos a su piel. «Me hicieron sudar y estremecer», confesó, añadiendo que muchos de los pacientes fueron enviados al hospital bajo la presión de autoridades como maestros o médicos.

La revictimización de muchos jóvenes

Varios individuos han denunciado que nunca dieron su consentimiento informado y que se les prohibió hablar del tratamiento con sus padres. Estos hallazgos han impulsado un llamado a la disculpa formal por parte del NHS y del gobierno británico, liderado por Chris Smith, un parlamentario abiertamente gay.

¿Qué es la terapia de aversión por electrochoque?

Esta práctica consistía en asociar la atracción homosexual con el dolor, donde los pacientes eran amarrados y expuestos a choques eléctricos tras ver imágenes de personas de su mismo sexo. Aunque el uso de este tratamiento ha sido abandonado oficialmente, aún se dan prácticas de conversión no reguladas en el Reino Unido.

Una historia de violencia sistemática

Las investigaciones han revelado que muchos transexuales y homosexuales fueron sometidos a este brutal tratamiento sin su consentimiento, frecuentemente coaccionados por figuras de autoridad. La profesora Hel Spandler, experta en psiquiatría y salud LGBT+, indica que la cifra real de personas afectadas podría alcanzar hasta 1.000 casos, mucho más de los inicialmente registrados.

Demandan justicia y un cambio real