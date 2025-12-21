Las Otras Intervenciones Quirúrgicas de la Expresidenta

La expresidenta Cristina Kirchner fue trasladada al sanatorio Otamendi tras presentar un cuadro de apendicitis. Su estado de salud ha generado preocupación y un gran despliegue de apoyo por parte de sus seguidores.

Este sábado, la exjefa de Estado fue llevada de urgencia al sanatorio Otamendi alrededor del mediodía tras quejarse de un intenso dolor abdominal. A sus 72 años, Kirchner ya ha tenido que someterse a varias intervenciones quirúrgicas a lo largo de su vida, y esta no es la primera vez que enfrenta un procedimiento médico importante.

Intervención Exitosa y Seguimiento Médico

Según fuentes cercanas, la operación fue un éxito y se prevé que la exmandataria permanezca internada al menos hasta mañana, mientras el equipo médico monitorea su recuperación.

Origen de la Urgencia Médica

Los médicos acudieron a su domicilio en San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria. Tras evaluarla, decidieron su traslado al sanatorio para una intervención más detallada. La operación comenzó alrededor de las 19:30 y concluyó con éxito dos horas después.

Apoyo de Sus Seguidores

El traslado al sanatorio ha movilizado a numerosos militantes, quienes se han congregado en las afueras para mostrar su apoyo. Entre ellos, se destaca la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, que llevó una bandera con la frase «Nunca caminarás sola».

Historial Médico de Cristina Kirchner

Esta es la cuarta cirugía a la que se somete Kirchner en los últimos años. En 2019, se realizó una histerectomía completa, también en el Otamendi, lo que consolidó su relación con el centro médico.

Intervenciones Anteriores

Su historial incluye una operación en 2013 por un hematoma subdural, y un procedimiento en 2012 por problemas relacionados con la tiroides. En ambos casos, su estado de salud fue cuidadosamente monitorizado, y los resultados fueron favorables.

Una Vida Llena de Desafíos

Más allá de su carrera política, su vida ha estado marcada por estos desafíos de salud que han llevado a la exmandataria a enfrentarse a situaciones complicadas. Sin embargo, su fortaleza y resiliencia continúan siendo admiradas por muchos en Argentina.