Lib Dems piden un ‘período de gracia’ para ciudadanos con doble nacionalidad que regresan al Reino Unido

Nuevo Requisito de Pasaporte para Nacionales Británicos: ¿Qué Debes Saber?

Con la inminente implementación de nuevas reglas migratorias, muchos británicos en el extranjero se enfrentan a situaciones críticas que podrían impedir su regreso al Reino Unido.

Cambios Importantes a Partir del 25 de Febrero

El próximo 25 de febrero, entrará en vigor un nuevo requisito que obligará a los ciudadanos británicos con doble nacionalidad a presentar un pasaporte británico válido o un «certificado de derecho» en su pasaporte extranjero para poder abordar vuelos, ferris o trenes hacia el Reino Unido. La propuesta ha generado preocupación entre quienes no tienen un pasaporte británico actualizado.

La Crítica de los Liberal Demócratas

Will Forster, ministro en la sombra de inmigración y asilo del Partido Liberal Demócrata, ha expresado su inquietud sobre la falta de planificación por parte del gobierno. «La comunicación desorganizada ha dejado a muchos en un estado de incertidumbre, enfrentándolos a gastos imprevistos y largas esperas para volver a casa», argumentó.

Impacto en Viajeros Actuales

Algunos ciudadanos británicos en el extranjero han manifestado su sorpresa ante los cambios. Una pareja que se encuentra de luna de miel en Nueva Zelanda, por ejemplo, está considerando acortar su viaje por miedo a quedar atrapados al no tener un pasaporte británico. Otros, como un hombre en Canadá, han cambiado sus planes de viaje por la inminencia de la nueva regulación, con la esperanza de asistir a eventos familiares críticos.

Llamado a un Período de Gracia

Forster insta al gobierno a implementar un período de gracia que permita a los nacionalizados británicos en situaciones difíciles regresar sin estos nuevos requisitos. “Muchos enfrentan circunstancias desgarradoras, y es vital que el gobierno preste atención”, añadió.

Las Consecuencias para los Nacionales Sin Pasaporte

Los problemas también afectan a quienes han viajado sin problemas en el pasado con sus segundas nacionalidades. Un empresario mencionó haber viajado al Reino Unido más de 100 veces con su pasaporte extranjero, contribuyendo a la economía británica, y ahora se siente potencialmente excluido de su propio país.

Expectativas en la Frontera

La abogada especializada en inmigración, Sacha Wooldridge, espera que haya cierta flexibilidad en el control fronterizo. «El Home Office no querrá que el aeropuerto de Heathrow sufra retrasos significativos», comentó, lo que sugiere que podrían buscar soluciones provisionales ante esta situación.

Desconfianza Entre las Aerolíneas

Aerolíneas como Ryanair están considerando cómo abordar la nueva regulación. Han indicado que podrían aceptar pasaportes caducados, pero necesitarían la aprobación del gobierno para proceder. Según sus declaraciones, “la verificación de identidad recaerá en las autoridades gubernamentales”.

Confusión y Dudas entre los Ciudadanos

La Asociación de Operadores de Viajes también ha expresado la necesidad de un período de gracia, destacando la confusión que rodea a las nuevas reglas y la incertidumbre que sienten los viajeros actuales.

Excepciones para Doble Nacionalidad Irlandesa

Es importante mencionar que los ciudadanos británicos con doble nacionalidad irlandesa no se verán afectados por esta nueva normativa, ya que pueden viajar con cualquiera de sus pasaportes sin inconvenientes.