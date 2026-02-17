Linares resalta la importancia de las murgas en Carnaval y critica la Reforma Laboral

El senador Carlos Linares se unió a la festividad de los Carnavales en Comodoro Rivadavia, donde resaltó el impacto social de las murgas y abordó la actual Reforma Laboral en discusión.

Durante los Carnavales de Comodoro Rivadavia, el senador Carlos Linares fue entrevistado por Crónica, defendiendo el trabajo de las murgas locales y expresando su postura sobre la Reforma Laboral que ha obtenido media sanción en el Congreso.

El Valor Social de las Murgas

Linares destacó el esfuerzo constante de las agrupaciones de murgas, que continúan su labor a pesar de las adversidades económicas. «Me encanta el mundo murguero y lo que representa. Cada año, el esfuerzo es monumental y los costos son cada vez más altos», comentó, subrayando la importancia de estos espacios como fuente de contención social para niños y jóvenes.

Una Celebración Comunitaria

Los carnavales de 2026 contaron con la participación de numerosas murgas de la ciudad, todas preparándose durante el año para brillar en las calles. Este evento, respaldado por el municipio, atrajo a cientos de familias, consolidándose como una verdadera fiesta de la comunidad.

Opiniones sobre la Reforma Laboral

Respecto a la Reforma Laboral debatida recientemente, el senador Linares afirmó que votó “a conciencia” y expresó su desacuerdo con la iniciativa. «Esperemos que en Diputados podamos detener esta situación, que no solo afecta a un sector, sino a todos. Es un reto que debemos enfrentar juntos», dijo, al tiempo que destacó que la creación de empleo está ligada al funcionamiento económico general y no a cambios legislativos aislados.