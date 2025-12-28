Llaryora reorganiza su Gabinete para mejorar la gestión territorial

El gobernador Martín Llaryora reorganiza su Gabinete para acercar más la gestión a la comunidad, transformando ministerios en secretarías generales con un enfoque renovado.

Recientes movimientos en el Gabinete de Martín Llaryora marcan un cambio significativo en la estructura del Ejecutivo provincial. Se anunciaron **la eliminación de dos ministerios** —Ambiente y Desarrollo Humano— los cuales serán reconvertidos en **secretarías generales** con rango ministerial.

Reestructuración de Ministerios

Las carteras afectadas, Ambiente y Desarrollo Humano, se integrarán **en los ministerios de Educación y Salud**, respectivamente. Desde el Centro Cívico, se indicó que este ajuste no responde a una política de reducción de personal, sino a la necesidad de dar un **nuevo perfil a estas áreas** y mejorar su conexión con la ciudadanía.

Salud y Desarrollo Humano

En el área de Salud, se creará la **Secretaría General de Salud y Desarrollo Humano**, liderada por **Liliana Montero** bajo la supervisión del ministro **Ricardo Pieckenstainer**. Esta nueva secretaría se enfocará en fortalecer la sinergia entre el sistema sanitario y la comunidad, con un énfasis particular en la **Niñez y Fortalecimiento Familiar**, áreas centrales para una política de salud más abarcativa.

Movimientos en Educación

El sector educativo también verá cambios con la creación de la **Secretaría General de Educación y Ambiente**, que estará bajo la dirección de **Victoria Flores** y dependerá del ministro **Horacio Ferreyra**. Este nuevo enfoque busca estrechar vínculos entre la educación y las temáticas ambientales, trasladando también los **Tribunales Ambientales** al Ministerio de Justicia.

Cambios en Córdoba Cultura

La **Agencia Córdoba Cultura** también experimentará transformaciones significativas. **Marcelo Rodio**, un referente del llaryorismo, asumirá la presidencia de esta importante entidad, mientras que **Raúl Sansica** ocupará un cargo secundario en la dirección.

Implicaciones Políticas

Esta reorganización ministerial no es solo administrativa; también tiene un fuerte componente político. **Rodio y Siciliano**, figuras destacadas del peronismo, han expresado sus aspiraciones para la Intendencia de Córdoba en 2027. En la misma línea se encuentra **Juan Pablo Quinteros**, un nombre clave en la estructura del llamado «Partido Cordobés», apoyado por Llaryora.

Con esta reconfiguración, el Gabinete de Llaryora constará de **12 ministerios y cinco agencias**, en un esquema que combina diseño institucional con una clara estrategia política, más allá de las necesidades actuales de gestión.