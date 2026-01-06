Lobo en la Mira: Boxing se Afirma

Resultados Iniciales del Torneo Regional: Emocionantes Empates y Triunfos en la Zona Patagónica
La fase de ida del Torneo Regional en la Zona Patagónica dejó sorpresas y promesas de emoción en los encuentros, donde los equipos se disputan un lugar en la siguiente ronda.
Boxing y Camioneros: Un Empate que Deja Todo Abierto
En un partido esperado, Boxing de Río Gallegos se enfrentó a Camioneros de Río Grande, resultando en un empate 1-1. Este resultado, aunque no definitivo, agrega tensión a la serie y prepara a ambos equipos para la decisiva vuelta en la capital santacruceña.
Victoria Aplastante de Jorge Newbery
Por otro lado, Jorge Newbery se impuso con claridad al Deportivo Villalonga, logrando una victoria contundente de 3-0. Los goles fueron anotados por Franco Domínguez, Ariel Rubio y Alex Sosa, que dejaron a su equipo en una posición favorable para avanzar, aunque deberán confirmar su rendimiento en el partido de vuelta en Villalonga.
Otros Resultados Destacados
Competiciones Reñidas
En otros encuentros de cuartos de final, San Patricio de Neuquén cayó ante La Amistad de Cipolletti con un marcador de 1-2, mientras que en un disputado partido, Atlético Regina y Deportivo Roca terminaron empatando 1-1.