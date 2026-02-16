Los Aceiteros Se Suman al Paro por la Reforma Laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) está en el centro de la controversia, preparando un paro general en respuesta a la reforma laboral que se debatirá esta semana en la Cámara de Diputados, generando un clima de creciente tensión en el ámbito sindical.

El líder de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Daniel Yofra, ha manifestado su firme postura respecto a la situación actual. En el anticipo de la crucial reunión de la CGT, Yofra enfatizó: “A este Gobierno se lo debe enfrentar con huelga”. Su declaración marca un aumento en la inquietud de los sindicatos ante el avance del proyecto gubernamental.

El Clamor por la Huelga

Yofra, durante un streaming en vivo, reafirmó la determinación de su gremio y del Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) de llevar a cabo la huelga, señalando que “no alcanza con manifestarse en la calle”. La decisión de convocar a un paro general se tomó tras una reunión en el Senado la semana pasada, y se repetirá este jueves cuando se discuta en Diputados.

Un Paro que se Inicia

Ya el día anterior, en una entrevista en radio Rivadavia, el referente sindical había sido claro acerca de la inminente huelga: “Sí, claro”, respondió al ser consultado sobre la medida. La decisión, según él, es un reflejo de los consensos alcanzados en plenarios anteriores.

Yofra criticó la falta de acción de la CGT al señalar que deberían haber convocado un paro nacional en respuesta a las conversaciones que se desarrollan “a espaldas de los trabajadores”. “Nosotros hicimos huelga, pero evidentemente ellos no consideraron que había que parar”, lamentó.

La Falta de Diálogo con el Gobierno

El sindicalista también denunció la ausencia de comunicación con el actual gobierno, refiriéndose al proyecto de “Modernización” laboral como una declaración de guerra contra los trabajadores. “Desde que asumió en 2023, este Gobierno nos declaró la guerra”, afirmó.

Yofra destacó que los derechos laborales más fundamentales están en peligro. “Quieren eliminar el derecho a huelga, fraccionar las vacaciones y afectar las indemnizaciones”, alertó. Agregó que la situación laboral es alarmante, con el 90% de los trabajadores viviendo por debajo de la línea de pobreza.

Convocatoria a Paro General sin Movilización

En un contexto de creciente agitación, la cúpula de la CGT ha convocado a un paro general sin movilización para el día en que se discuta la reforma laborar en la Cámara de Diputados. Esta decisión fue fruto de una reunión virtual entre los cotitulares de la central obrera.

Detalles del Paro

Según fuentes cercanas al sindicato, la CGT planea un paro nacional con el respaldo de todos los gremios del transporte, aunque permitirá “libertad de acción” a cada sindicato en cuanto a las movilizaciones. Este anuncio se realizó después de una reunión que concluyó poco antes de las 14 horas.

El miércoles a las 11, la CGT ofrecerá una conferencia de prensa en su sede para ampliar detalles sobre las medidas a seguir en esta creciente crisis laboral.