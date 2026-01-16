Los bonos en dólares se recuperan y el riesgo país baja de 600 pb

Tras varios días de caídas, los bonos en dólares mostraron una recuperación este jueves, impulsados por un giro favorable en los mercados emergentes y una mayor calma en la retórica global.

Recuperación en los Mercados Emergentes

Los mercados financieros experimentaron un cambio positivo, impulsando el precio de los bonos tras tres jornadas de descensos. Este optimismo se ha visto favorecido por un tono más conciliador del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha suavizado sus comentarios sobre un potencial ataque a Irán. Esta moderación ha disminuido el riesgo que impactaba en los bonos argentinos, cuyo riesgo país se redujo un 2,39%, estableciéndose en 572 puntos básicos.

Mirada Local: Tasa de Interés y Licitación de Deuda

A nivel local, los inversores permanecen atentos a la evolución de las tasas de interés y al resultado de la reciente licitación de deuda del Tesoro. En esta ocasión, se confirmaron rendimientos más elevados, pero no se inyectó nueva liquidez en pesos en el mercado.

Desempeño de Bonos y Acciones Argentinas

Entre los principales bonos, se destacaron alzas significativas: el AL30D subió un 0,49%, el AL35 y el DG35 incrementaron un 0,12%, y el DG41 avanzó un 0,29%. En el caso del índice S&P Merval, se registró una caída del 1,80%, alcanzando los 2.897.621 puntos. Las acciones con mejores desempeños incluyeron a Transener (+2,96%), Banco de Valores (+2,09%) y Edenor (+1,28%), mientras que las mayores bajas fueron de Transportadora de Gas del Sur (-1,62%) y Central Puerto (-1,45%).

ADRs Argentinos en Wall Street

La mayoría de los ADRs argentinos en Wall Street registraron incrementos, con Banco Supervielle liderando con un aumento del 2,7%, seguido por Edenor y BBVA, ambas con un alza del 2,1%, y Grupo Financiero Galicia con un 1,6%.

Perspectivas del Mercado

Mariano Ricciardi, economista y director de BDI Consultora de Inversiones, comentó sobre el notable cambio en las expectativas de los inversores. “Los bonos están en alza porque se valida el plan de estabilización. Los activos locales estaban subestimados y ahora buscan su verdadero valor”, expresó Ricciardi. Además, mencionó el contexto de mayor estabilidad macroeconómica, con un dólar más ordenado y una baja brecha cambiaria, lo cual refuerza la confianza sobre el cumplimiento de compromisos financieros a corto y mediano plazo.