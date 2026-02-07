¡Los Cowboys jugarán en el NFL Río 2026!

Los Dallas Cowboys están listos para un emocionante viaje a Brasil, donde se convertirán en el primer equipo de la NFL en jugar un partido de temporada regular en Río de Janeiro en 2026. Esta noticia promete encender la pasión por el fútbol americano en el país sudamericano.

Un Hito para la NFL en Brasil

El anuncio fue realizado por el equipo a través de sus redes sociales, acompañado de una impresionante imagen de su mariscal de campo, Dak Prescott, frente al icónico Cristo Redentor. Este evento marca un momento clave en la expansión de la NFL en mercados internacionales, consolidando a Brasil como uno de sus principales aficionados.

Previos Encuentros en São Paulo

Antes de este gran acontecimiento en Río, la liga ha realizado partidos en la Arena Corinthians de São Paulo en 2024 y 2025, enfrentando a los Philadelphia Eagles contra los Green Bay Packers y a los Los Angeles Chargers contra los Kansas City Chiefs, respectivamente. Ahora, el Maracaná será testigo de la llegada de uno de los equipos más emblemáticos de la NFL.

Compromiso con el Crecimiento del Fútbol Americano

Luis Martínez, gerente general de NFL Brasil, expresó su felicidad por la llegada de los Cowboys, señalando que este evento no solo es un acontecimiento deportivo, sino también un reflejo del crecimiento del fútbol americano en el país. “Estamos emocionados de fortalecer nuestra conexión con la apasionada comunidad de aficionados en Brasil”, afirmó Martínez.

Una Base de Aficionados en Crecimiento

Con más de 36 millones de seguidores en Brasil, la NFL reconoce la importancia de este mercado en su estrategia de expansión internacional. El partido de 2026 es solo el primero de tres encuentros programados en Río durante los próximos cinco años, asegurando que la emoción del fútbol americano se afiance aún más en la región.

Más Partidos Internacionales en el Horizonte

Para la temporada de 2026, la NFL ha programado un total de nueve partidos fuera de los Estados Unidos, un récord histórico. Además de Río de Janeiro, las ciudades como Madrid, Ciudad de México, Melbourne, Múnich, París y Londres también serán sede de emocionantes encuentros de la liga.

Con este impulso global, la NFL se posiciona como un gigante en el ámbito deportivo internacional, dispuesto a llevar su espectáculo a nuevas audiencias y a fomentar una comunidad global apasionada por el fútbol americano.