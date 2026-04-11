¡Los Rolling Stones revelan su nuevo disco y presentan el single «Rough and Twisted»!

Los fans de los Rolling Stones están de fiesta: la icónica banda británica está lista para sorprender con material fresco. Este sábado se lanzará el primer sencillo de su próximo álbum titulado "Rough and Twisted", mientras crece la expectativa por su anunciado nuevo disco, programado para julio.

La legendaria banda liderada por Mick Jagger y Keith Richards está rompiendo el silencio y regresando con un nuevo trabajo discográfico que promete hacer vibrar a los nostálgicos. Se ha confirmado que el primer sencillo, «Rough and Twisted«, se dará a conocer muy pronto, irrumpiendo en el mercado con riffs potentes y la característica armónica de Jagger.

Un Álbum Muy Esperado

Aún no se ha revelado la fecha exacta del lanzamiento del álbum completo, pero se espera que esté disponible en julio. La producción está a cargo de Andrew Watt, conocido por su trabajo en el reciente disco de los Stones, «Hackney Diamonds«, lanzado en octubre del año pasado. Este último fue un hito, ya que marcó el regreso de la banda tras 18 años sin material original y se lanzó en ausencia de su querido baterista, Charlie Watts.

Platillos Musicales para Todos los Gustos

Paralelamente al lanzamiento del sencillo, los Rolling Stones también presentarán cinco listas de reproducción oficiales en diversas plataformas. Estas listas incluirán sus canciones más populares, cuidadosamente seleccionadas para los fanáticos de países como Reino Unido, Argentina, Estados Unidos, México y Francia. Sin duda, un deleite para los seguidores de todas partes.

Proyectos a Futuro

Ronnie Wood había anticipado la llegada de nuevas producciones discográficas en una entrevista con el diario The Sun el año pasado, afirmando que tenían material listo para un lanzamiento en 2026. Sin embargo, la banda enfrenta desafíos en sus planes de gira debido a la salud de Richards, quien sufre de artritis, limitando así sus posibilidades de realizar una extensa gira internacional.

La Salud de la Banda en el Centro del Debate

A principios de este año, Marlon Richards, hijo de Keith, mencionó la intención de hacer una gira por Europa. Sin embargo, la situación de salud de su padre llevó a que esos planes fueran pospuestos. En lugar de eso, la banda ha decidido concentrarse en la creación de nuevo material, generando una expectativa renovada entre sus seguidores.

Con el lanzamiento de «Rough and Twisted» a la vista, la emoción por el nuevo capítulo de los Rolling Stones está en el aire. Prepara tus auriculares y disfruta del regreso de los verdaderos titanes del rock.