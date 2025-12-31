Luis Barrionuevo reafirma su liderazgo en la UTHGRA: lo hará hasta los 87 años

El histórico dirigente del sindicalismo argentino, Luis Barrionuevo, inicia un nuevo mandato al frente de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), consolidando su influencia en el sector con un claro triunfo en las elecciones internas.

Barrionuevo, de 83 años, fue reelegido sin oposición tras conseguir el respaldo de 120 mil trabajadores en los comicios que se llevaron a cabo a finales de diciembre. Su continuidad al mando de la UTHGRA se extiende hasta 2029, sumando así 43 años de liderazgo ininterrumpido en la organización que gestiona los intereses de aproximadamente 350 mil afiliados en todo el país.

Un Proceso Electoral Pacífico

La jornada electoral se desarrolló en un ambiente determinado por la falta de competencia, ya que la lista encabezada por Barrionuevo, conocida como la Lista Celeste, fue la única presentada. La exclusión de una agrupación opositora se justificó por no alcanzar los avales requeridos por los estatutos de la entidad.

Una Gestión Maracada por la Judicialización

El camino hacia estas elecciones no fue sencillo; estuvo lleno de desafíos legales que postergaron el proceso. Inicialmente previsto para septiembre, los comicios enfrentaron bloqueos judiciales impulsados por facciones disidentes, especialmente de aquellos ligados a Dante Camaño, excuñado de Barrionuevo. Sin embargo, la Corte Nacional de Apelaciones del Trabajo permitió la votación, reabriendo la oportunidad de elecciones.

Contexto de Elección y Suspensión por Medida Judicial

La elección abarcó la renovación de autoridades tanto a nivel nacional como seccional, facilitando que trabajadores con al menos seis meses de antigüedad pudieran participar. A pesar de las dificultades, la Cámara Nacional de Apelaciones ratificó la legitimidad del proceso, promoviendo un ambiente de justicia electoral, según declaraciones del Consejo Directivo.

Proyecciones Futuras

Con su nuevo mandato, Barrionuevo se propone impulsar la UTHGRA hacia un futuro más dinámico. Sus declaraciones han anticipado cambios que buscan adaptar el sindicato a las demandas contemporáneas del sector, lo que podría significar un giro importante en su gestión frente a los desafíos que enfrenta el turismo y la gastronomía en Argentina.

En esta nueva etapa, el sindicalista no solo prioriza el fortalecimiento interno del gremio, sino también la mejora de condiciones laborales y la búsqueda de beneficios directos para sus afiliados, consolidándose como un actor clave en la política laboral del país.