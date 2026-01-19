Luis Zahera: «En esta profesión, el destino juega su carta»

El renombrado actor español Luis Zahera nos comparte detalles sobre su aclamado unipersonal “Chungo”, que llegará a Buenos Aires a finales de enero. Preparemos el escenario para su magia y anécdotas.

Luis Zahera responde al teléfono mientras viaja en coche a su próximo destino. El actor, conocido por su impresionante trayectoria en el cine y la televisión, se muestra alegre y entusiasta al hablar de su espectáculo.

“Chungo” en Buenos Aires: Un Encuentro Inolvidable

El monólogo “Chungo” llegará al Teatro Astral el 23, 24 y 25 de enero. Las entradas están casi agotadas, siendo Zahera uno de los actores más queridos y reconocidos de su generación. Con un estilo único, ha construido personajes memorables que van desde un policía límite en “Entrevías” hasta un veterinario en la serie “Animal”.

El Nacimiento de “Chungo”

Zahera relata cómo surgió su unipersonal en medio de la crisis financiera de 2008. “Sin trabajo en cine ni teatro, decidí crear un monólogo haciéndole frente a mi propia ‘crisis’, hablando de mi vida familiar y anécdotas entrañables”, explica. Con humor y nostalgia, busca conectar con el público argentino, recordando momentos comunes de la infancia.

Reminiscencias de la Infancia

El actor ancla sus recuerdos en Compostela, reflexionando sobre cómo vivencias similares en barrios argentinos en los años 70 podrían resonar con su historia. “Hablo de mi madre y sus peculiares aficiones, como leer esquelas fúnebres, que generaban conversaciones graciosas en casa”, añade Zahera, quien busca homenajear su pasado a través de su relato.

Una Carrera en Ascenso

Recientemente, Zahera concluyó el rodaje de “Karma”, donde comparte pantalla con figuras como Marion Cotillard y Leonardo Sbaraglia. «Trabajar con Sbaraglia es siempre un placer; es un actor excepcional, y esta vez, tener a Marion fue simplemente espectacular», comenta emocionado.

Conexiones con Argentina

La relación de Zahera con Argentina no es nueva. Su abuelo vivió en Banfield y siempre ha sentido un lazo especial con el país. “Todos los gallegos tenemos una historia que contar sobre Argentina”, dice con orgullo.

Recordando la Vida Rural

El actor también trae consigo historias de su infancia en el campo. “Crecer en una familia numerosa con animales era una experiencia única”, recuerda, mientras compara su vida con la representación de su personaje en “Animal”.

El Romance en Pantalla

A pesar de su personaje poco romántico, Zahera revela su amor por las películas de amor, mencionando clásicos como “Casablanca”. “El cine romántico siempre me ha cautivado”, confiesa, mostrando su lado más sensible ante el público.