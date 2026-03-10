Macri y Kicillof se Encuentran en Expoagro

Ambos dirigentes brindaron sus perspectivas sobre el panorama agropecuario en un evento clave para el sector en San Nicolás.

En una noche emblemática para el agro argentino, el expresidente Mauricio Macri se reunía con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, en la cena inaugural de la Expoagro 2026, donde intercambiaron impresiones sobre la situación del sector.

Un Saludo Formal Con Ironía

Durante una transmisión en vivo para LN+, Macri hizo una broma tras ser consultado sobre su encuentro con Kicillof: “Le dije que lo quiero mucho”, comentó con ironía. “No hubo tiempo para más que un saludo formal, como ocurre entre personas educadas”, agregó.

Un Gesto Político de Kicillof

La presencia de Kicillof en este evento marcó un importante gesto hacia el campo, un sector que ha tenido tensiones históricas con el kirchnerismo por la política fiscal. En su discurso, el gobernador argumentó que la crisis actual impacta directamente a la provincia de Buenos Aires, atribuyendo la responsabilidad al gobierno nacional, que ha provocado el cierre de 6.000 empresas y un recorte del 10% en la coparticipación.

Apoyo a los Productores

A pesar del complicado contexto, Kicillof aseguró que se continúa apoyando al sector agropecuario con créditos y obras públicas, afirmando que eso es parte de su compromiso con el federalismo.

Críticas a las Políticas Económicas

Macri, por su parte, describió al agro como uno de los motores más vitales de la economía y respaldó las políticas de Javier Milei. “Uno sueña con que las retenciones se eliminen, ya que son un impuesto que castiga a los productores y exportadores, algo que no ocurre en otros países”, expresó.

Expoagro: Un Encuentro de Relevancia

La cena tuvo lugar en el Hotel Colonial de San Nicolás y reunió a más de 700 expositores, empresarios y figuras políticas. Entre los asistentes se encontraban líderes como el diputado Sebastián Pareja y el intendente local Santiago Passaglia.

Los Retos del Sector

Uno de los puntos críticos del encuentro fue el llamado de productores y empresarios a eliminar las retenciones, reflejando un deseo generalizado de una menor carga impositiva para el sector.

Compromiso de Santa Fe con el Agro

Desde Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro también expresó su preocupación por las políticas fiscales y la necesidad de mejorar las condiciones para las inversiones en el agro. “Traemos herramientas concretas para la inversión en maquinaria, pero esto debe ir acompañado de un camino claro hacia la baja de retenciones”, puntualizó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

RG

LT