Madre de Kevin Acosta responde a Petro: ‘No autoricé la cirugía para evitar hemorragias’

La desgarradora muerte de Kevin Acosta, un niño de 7 años con hemofilia, ha sacudido a Colombia y expuesto serias fallas en el sistema de salud. Su madre, Yudi Pico, denuncia la falta de atención y medicamentos que llevaron a esta tragedia.

El 17 de febrero de 2026, el presidente Gustavo Petro reveló detalles preocupantes sobre la atención médica que recibió Kevin. A raíz de un accidente, se levantaron alarmas sobre las irregularidades en la administración de Nueva EPS, responsable de su cuidado.

Decisiones Dudas: La Cirugía que Nunca Ocurrió

Petro comentó que el estado de salud de Kevin se agravó y se recomendó una cirugía, pero su madre decidió no autorizarla. «No puedo opinar si fue la decisión correcta o no», indicó el presidente, refiriéndose a un informe que muestra que la madre firmó un rechazo informando su preferencia por un tratamiento clínico.

La Respuesta de Yudi Pico

Yudi Pico contrarrestó la versión oficial. Aseguró que nunca fue notificada adecuadamente sobre las implicancias de la cirugía ni sobre la disponibilidad de medicamentos cruciales para la operación, afirmando que “no había forma de hacerla sin el medicamento necesario”.

Medicamentos y Citaciones: Un Sistema Fallido

Pico reveló que, a partir del 1 de enero de 2026, Medicarte dejó de atender a su hijo debido a la finalización del contrato con Nueva EPS. «Desde enero, no tenía medicamentos, ni citas, nada», expresó con angustia, enfatizando que Kevin quedó sin cobertura médica.

Contradicciones en el Informe del Presidente

La madre negó los relatos sobre el estado de conciencia de su hijo tras su ingreso al hospital. Según ella, Kevin nunca perdió el conocimiento y su deterioro físico se debió a una atención tardía. “Lo único que hacen es lavarse las manos… el niño no murió por la caída, murió por falta de medicamento”, enfatizó.

Investigación en Marcha

Las autoridades están llevando a cabo una investigación para determinar posibles responsabilidades en la muerte del niño. Mientras tanto, la controversia ha resaltado la necesidad de mejorar la atención a pacientes pediátricos en situaciones críticas dentro del sistema de salud colombiano.

Declaraciones de Nueva EPS

La entidad de salud emitió un comunicado donde asegura haber proporcionado el medicamento necesario hasta diciembre de 2025 y reconoció que un cambio de municipio podría haber causado retrasos en el tratamiento. También indicaron que Kevin sufrió un trauma craneoencefálico severo debido a su accidente.

El caso ha generado una ola de reacciones entre diversas asociaciones médicas que exigen mejoras inmediatas en el acceso a tratamientos para pacientes con enfermedades crónicas, resaltando la imperante necesidad de reformas en el sistema de salud del país.