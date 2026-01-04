Maduro envía ‘buenas noches’ y ‘Feliz Año Nuevo’ a agentes de EE. UU. en video divulgado

La captura del ex líder venezolano Nicolás Maduro ha sorprendido al mundo. Atrapado en un rincón de Nueva York, su detención ha desatado una serie de reacciones y análisis sobre las circunstancias que rodearon su arresto.

El antiguo presidente de Venezuela se encuentra actualmente bajo custodia en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, tras aterrizar en un pequeño aeropuerto local el pasado sábado por la noche. Imágenes divulgadas por las autoridades muestran a Maduro saliendo de un avión en manos de agentes estadounidenses.

Un arresto inesperado

En las grabaciones, Maduro aparece vestido con ropa deportiva: una chaqueta, un sombrero, pantalones de chándal y sandalias. Este atuendo insinúa la rapidez del operativo, ya que CNN reportó que tanto Maduro como su esposa fueron despertados repentinamente en su dormitorio durante la incursión de las fuerzas militares estadounidenses.

Un saludo peculiar ante la cámara

Los videos del arresto muestran a Maduro siendo conducido por un pasillo por agentes federales. Al percatarse de que lo estaban grabando, se oye decir “Buenas noches y Feliz Año Nuevo”, en un tono casi desafiante.

Se sospechan lesiones

En otro clip, Maduro parece mostrar signos de lesión al ser sacado de un vehículo por oficiales estadounidenses, lo que ha generado especulaciones sobre si resultó herido durante su captura en Caracas.

Operación ‘Resolución Absoluta’

La operación militar que llevó a su arresto tuvo lugar durante la madrugada del sábado, con al menos siete explosiones reportadas en Caracas. Aunque se esperaba que fuera una sorpresa, el expresidente Trump describió el refugio de Maduro como una «fortaleza militar» en pleno corazón de la capital venezolana. «Estaban preparados para nosotros. Sabían que veníamos», afirmó.

El ataque se llevó a cabo con rapidez y eficacia, según el general del Aire de EE. UU. Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto. La misión, que involucró a más de 150 aeronaves, estaba meticulosamente planificada, destacando la precisión y disciplina del equipo que logró aprehender a Maduro en su propio terreno.