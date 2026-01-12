Magaly Medina renueva contrato con ATV hasta 2026: ¡más chismes en camino!

¡Regreso a la Televisión! Magaly Medina Confirma su Vuelta en 2026 tras Cirugía Facial

La reconocida periodista peruana Magaly Medina está en Argentina recuperándose de una cirugía facial, pero su regreso a la pantalla chica ya es un hecho. ¡Los detalles son sorprendentes!

Una Recuperación Difícil en Buenos Aires

Magaly Medina ha estado en el centro de atención mientras enfrenta su proceso de recuperación post-cirugía estética. La jornada ha sido difícil, marcada por complicaciones que han generado inquietud entre sus seguidores y la industria televisiva.

Confirmación de su Regreso a ATV

La incertidumbre sobre su continuidad en ATV quedó atrás gracias a Pati Lorena, amiga y exproductora de Medina. Lorena reveló en TikTok que la periodista ya firmó un nuevo contrato y regresará a su habitual horario el año próximo.

Preparativos para un Renacer Televisivo

Durante su conversación, Pati afirmó que la operación de Magaly ha sido compleja, pero necesaria para su ansiado regreso a la televisión. «La Magaly quiere estar mamacita, porque ya firmó por ATV. Tenemos chisme para rato», comentó, desatando emocionantes reacciones en redes sociales.

Expectativas para el Nuevo Ciclo

Aunque Medina no ha confirmado todos los detalles de su próximo programa, la renovación de su contrato es un hecho. En los últimos años, expresó su descontento con el bajo rating de los programas que preceden su espacio, lo que ha despertado aún más interés sobre qué nuevas propuestas traerá el canal para mejorar la sintonía.

La Llamada a la Audiencia

En una reciente entrevista, Magaly expresó: «Este año hemos recibido la cifra más baja de los últimos años. Levantar esa calamitosa cifra, en días festivos, es un milagro”. La incertidumbre sobre la programación de ATV ha aumentado, ya que el éxito del nuevo programa será fundamental para su propio rendimiento.

Cirugía y Recuperación en el Centro de Atención

Medina ha compartido su experiencia sobre la cirugía en sus redes, donde reveló que los resultados han sido complicados. «Todavía estoy muy inflamada», dijo, indicando que las molestias continúan, y se espera que su médico la evalúe nuevamente.

Una Muchedumbre de Seguidores a la Espera

Mientras tanto, la audiencia de ATV sigue expectante por el regreso de Magaly Medina. Aunque no hay una fecha exacta confirmada para su regreso, su reaparición está asegurada para la temporada de 2026, y todos los ojos están puestos en cómo volverá a conquistar la pantalla.