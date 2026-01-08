Mandelson critica a líderes europeos por su reacción ‘histriónica’ ante la postura de Trump sobre Groenlandia

El ex embajador británico en Washington desafía a los líderes europeos, sosteniendo que su reacción a las acciones de Donald Trump refleja una creciente impotencia geopolítica.

Lord Mandelson, conocido por su papel como embajador del Reino Unido en Estados Unidos, ha arremetido contra la reacción de los líderes europeos, incluido Keir Starmer, ante la propuesta de Donald Trump sobre la adquisición de Groenlandia. En su análisis, sostiene que la falta de “poder contundente y financiamiento sólido” está llevando al continente a la irrelevancia en la era actual.

Reacción a la Propuesta de Trump

Mandelson, en sus primeros comentarios políticos desde su destitución, afirmó que Trump ha logrado, en un día, lo que la diplomacia tradicional no pudo en más de diez años, al destituir al presidente venezolano Nicolás Maduro. Este comentario apunta a cuestionar la efectividad de las tácticas diplomáticas tradicionales frente a las acciones audaces del actual presidente estadounidense.

Posicionamiento de Europa

La intervención del ex embajador podría interpretarse como un golpe hacia el primer ministro británico, quien ha tratado de mantener un delicado equilibrio diplomático. Esta semana, el primer ministro firmó un comunicado instando a Trump a respetar la soberanía danesa sobre Groenlandia tras una declaración de la Casa Blanca, que mencionaba la posibilidad de opciones militares para adquirir el territorio.

Diálogo entre Starmer y Trump

Recientemente, Keir Starmer discutió la situación de Groenlandia en una llamada con Trump, aunque se ha abstenido de criticar las acciones estadounidenses en Venezuela. Insiste en que el futuro de Groenlandia debe ser decidido únicamente por sus habitantes y Dinamarca.

Crítica al Marco Internacional

En un artículo para un medio británico, Mandelson sostiene que la respuesta de Europa a las maniobras de Trump evidencia una creciente impotencia en el escenario global. Instó a Starmer y otros líderes a adoptar un enfoque más proactivo, utilizando tanto poder como recursos, para restaurar la relevancia europeas en el contexto actual.

Seguridad en el Ártico y Relación Europa-EEUU

Según Mandelson, la invasión de Groenlandia por parte de Estados Unidos es improbable; sin embargo, advierte que los desafíos de seguridad en el Ártico, planteados por las acciones de China y Rusia, pronto tomarán un rol protagónico en la agenda europea. Destaca que la relación entre Europa y Estados Unidos debe redefinirse ante la realidad de la era Trump.

Necesidad de Adaptación en Europa

A pesar de los llamados de los ministros británicos sobre la «desintegración» del sistema internacional, Mandelson argumenta que ese sistema nunca estuvo plenamente vigente. Atribuye el debilitamiento de este marco a la emergencia de nuevas potencias como China, que desafían el orden mundial establecido.

El ex embajador concluye que los líderes europeos deben dejar de lado cualquier interpretación simplista de “América Primero” y entender los ajustes que Estados Unidos está realizando. En lugar de lamentarse, deben buscar formas de asumir responsabilidades militares y financieras que vayan más allá de meras declaraciones.