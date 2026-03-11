Manuel Adorni respalda el viaje de su esposa en el avión presidencial

En medio de una creciente polémica sobre el uso de recursos estatales, el jefe de Gabinete de Argentina, Manuel Adorni, se defiende tras el viaje de su esposa en el avión presidencial junto a la comitiva del presidente Javier Milei a Nueva York.

Manuel Adorni confirmó que su esposa, Bettina Angeletti, viajaba con él en el avión oficial para asistir a un evento, argumentando que ya había adquirido su pasaje con anterioridad. “Es mi mujer, es mi compañera de vida. No gastamos ni un peso al Estado”, declaró en una entrevista reciente.

Detalles del Viaje y el Contexto Familiar

El jefe de Gabinete explicó que Bettina pagó 5.345 dólares para su vuelo con fecha del 26 de febrero. Sin embargo, un cambio en la agenda oficial llevó a que la Presidencia le ofreciera unirse a su esposo en el avión para facilitar el encuentro. “Yo vengo aquí a desempeñarme; quería que ella me acompañe, ya que me apoya en mi trabajo”, afirmó Adorni.

Pagos y Gastos a CARGO de la Pareja

Adorni subrayó que todos los gastos relacionados con viáticos de comida y movilidad, tanto de su esposa como de él, son cubiertos con sus propios recursos. “Yo vengo a trabajar duro, como todos los que están aquí, y es natural que mi mujer también esté presente”, agregó.

Reacciones de la Oposición

La situación no pasó desapercibida para la oposición. El diputado socialista Esteban Paulón exigió un pedido de informes a través de redes sociales, buscando esclarecer quién financió el viaje y los posibles conflictos de interés derivados de la presencia de familiares en la delegación.

La Comitiva Presidencial y la Semana Argentina

A diferencia de otros vuelos oficiales, la delegación que viajó a Nueva York fue más numerosa debido a la celebración de la Semana Argentina, diseñada para mostrar los activos del país a inversores potenciales. En este contexto, también se destacó la presencia de Josefina Quirno, esposa del canciller, quien igualmente estuvo en la reciente gira presidencial por Europa.

Público Interesado en el Viaje

Imágenes de la visita presidencial a la tumba del Rebbe de Lubavitch en Queens, donde Javier Milei asistió, impulsaron un debate sobre la naturaleza de estos viajes y el papel que desempeñan los cónyuges de los funcionarios, especialmente en un contexto de recursos públicos.