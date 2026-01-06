Marcela Pagano consolida su monobloque en Diputados

Marcela Pagano: La Nueva Voz Independiente en el Congreso Argentino

La diputada Marcela Pagano, exponentes emblemática de La Libertad Avanza, inicia un nuevo capítulo como opositora independiente. Tras múltiples desacuerdos y distanciamientos, ha formado su propio monobloque llamado "Coherencia".

Marcela Pagano, quien tuvo un rol destacado en la boleta de La Libertad Avanza, ahora se presenta como una figura solitaria en la Cámara Baja. Este cambio se produce después de un largo trayecto lleno de diferencias y disputas, lo que la llevó a crear su propio espacio político.

Un Monobloque para la Independencia

Con el nombre «Coherencia», Pagano apuesta por la libertad en su forma de votar, asegurando que sus decisiones estarán alineadas solo con las promesas que realizó durante su campaña. «Defiendo las ideas que realmente importan y que los libertarios han distorsionado», declaró recientemente.

Navegando entre Alianzas

En un Congreso donde el oficialismo conserva la primera minoría pero necesita apoyo para la aprobación de leyes, Pagano ha decidido mantener su independencia. Esta estrategia podría dificultar su representación en comisiones, sin embargo, le permite tener la autonomía necesaria para actuar sin presión.

De Figuras Clave a Rivalidades

Pese a compartir espacio con el oficialismo durante un tiempo, la relación de Pagano con la cúpula de La Libertad Avanza se tornó tensa. Fue elegida presidenta de la Comisión de Juicio Político, un evento que desató conflictos que jamás se resolvieron por completo.

Un Voto Crucial

Su salida del bloque se hizo evidente durante una votación crítica relacionada con la Ley de Discapacidad. A pesar de haberse ausentado en una primera instancia, votó en contra del veto de Javier Milei, lo que llevó a ella y otros a formar «Coherencia».

Conflictos dentro del Congreso

Pagano no escapa de situaciones tensas. En el pasado, protagonizó incidentes que la han colocado en el ojo del huracán, como cuando un vaso de agua fue lanzado durante un intercambio acalorado. También ha utilizado un megáfono en sesiones, generando polémica al calificar a Martín Menem de «fascista».

El Futuro de «Coherencia»