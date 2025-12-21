Marcelo Bechara: El rol clave del sector privado en las transformaciones necesarias

El empresario cordobés destaca por su innovadora transformación de Evoltis, impulsando la economía del conocimiento y la inteligencia artificial en el mercado argentino.

Marcelo Bechara, presidente de Evoltis y de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba (CaCEc), se ha consolidado como una figura clave en la transformación de la economía del conocimiento en Argentina. Su reciente nominación como “El Empresario del Año” refleja un momento decisivo para Evoltis, que ha evolucionado de ser un simple call center a líder en experiencias tecnológicas centradas en el cliente.

En una conversación franca, Bechara expone la complejidad de implementar un diseño organizacional que no solo enfrenta la rápida evolución tecnológica, sino que también garantiza la continuidad de la compañía. Su camino ha estado marcado por cambios significativos en el comportamiento del consumidor y la necesidad de redefinir los modelos de negocio tradicionales.

Evoltis y el Auge del CX Tech

La nueva propuesta de Evoltis, enfocada en el CX Tech, representa una fusión única entre la experiencia del cliente y la tecnología de punta. “Tal como existen las GoTech y las Fintech, la CX Tech se basa en gestionar la experiencia del cliente utilizando herramientas tecnológicas”, explica Bechara.

La exploración dentro de este marco se considera una «innovación aplicada». Para Bechara, la innovación no es un objetivo en sí misma, sino un medio necesario en todos los ámbitos operativos: desde la atención al cliente hasta el liderazgo y la estrategia de marketing.

Inteligencia Artificial: De la Teoría a la Práctica

La integración de la inteligencia artificial ha sido crucial para Evoltis. Se ha adoptado un enfoque de doble estratagema: una gobernanza top-down y una operativa bottom-up. “Incorporamos un Chief Artificial Intelligence Officer en el comité ejecutivo para convertir conceptos de IA en acciones concretas”, detalla Bechara.

Además, han lanzado un programa de intra-emprendedores, donde alrededor de 2.000 de sus 2.200 empleados interactúan directamente con los clientes, brindándoles herramientas ágiles para potenciar su creatividad y añadir valor.

Impacto de la IA en la Productividad

Un claro ejemplo del impacto de la IA es el desarrollo de un voicebot que ha triplicado la productividad en el área de cobranzas. Bechara aclara que la incorporación de tecnología no ha reducido la plantilla de trabajadores; más bien, se ha centrado en fortalecer las habilidades de su equipo.

“La complementariedad es clave: los bots manejan tareas básicas, mientras que los humanos se enfocan en añadir valor e innovación”, afirma.

Transformación en el Liderazgo

Con casi tres décadas de trayectoria, Evoltis ha llegado a un nivel de complejidad que exigió una revisión de su gobernanza. Bechara reconoce la importancia de separar los roles de liderazgo para garantizar la sostenibilidad de la empresa a largo plazo.

Este cambio incluyó la incorporación de su hijo, Maximiliano, a la sociedad, la ampliación del directorio con miembros externos para enriquecer la visión, y la llegada de Juan Chacón como nuevo CEO, quien aportó su experiencia de Mercado Libre.

Fomentando la Competitividad en el Comercio Exterior

Como presidente de CaCEc, Bechara defiende la idea de que tanto las empresas como las cámaras pueden ser agentes de cambio. El comercio internacional, a su juicio, es fundamental para el crecimiento económico de Argentina. La estrategia de CaCEc se centra en proponer mejoras para la competitividad.

“Es imprescindible que el sector privado no solo describa la realidad, sino que también impulse transformaciones”, enfatiza al referirse a un reciente informe presentado al Gobierno sobre regulaciones que afectan al comercio exterior.

Apertura Racional de la Economía

Bechara opina que las aperturas económicas deben ser planificadas con cautela, asegurando que beneficien tanto al productor como al trabajador. “Se deben realizar inversiones que modernicen las cadenas de valor y no depender de soluciones temporales”, argumenta.

Colaboración para el Futuro

Finalmente, el empresario destaca la importancia del ecosistema público-privado en Córdoba, mencionando el modelo de desarrollo tecnológico inspirado en Irlanda, Israel e India. La colaboración se presenta como la clave para que Argentina potencie su capital intelectual y consolide un panorama de prosperidad empresarial y nacional.