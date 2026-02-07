Marcelo Elizondo: ‘El acuerdo con EE.UU. es un gran impulso geopolítico para Argentina’

Argentina y EE.UU.: Un Acuerdo Comercial que Transforma el Panorama Bilateral

El nuevo acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos promete revolucionar el intercambio económico entre ambas naciones, favoreciendo tanto las inversiones como la reducción de aranceles.

Impulsos Económicos y Nuevas Oportunidades

El especialista en comercio exterior, Marcelo Elizondo, destacó que este entendimiento permitirá una disminución de aranceles en más de 1.670 categorías, lo que permea un camino más accesible para el comercio bilateral. Aunque no todos los aranceles se eliminarán completamente, sí se espera una reducción significativa que incentivará el flujo comercial.

Por su parte, Argentina también se comprometió a reducir tarifas en 210 posiciones arancelarias, con posibilidades de que algunas lleguen a cero.

Un Contexto Favorable para el Entendimiento

Elizondo enfatiza que esta negociación llega en un momento propicio, dado que Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de Argentina. La reducción de aranceles puede ser un factor clave para estimular el comercio entre ambos países.

Beneficios Mutuos y Desafíos Normativos

Sobre las percepciones de que el acuerdo podría beneficiar más a una de las partes, Elizondo sostiene que ambos países obtienen ventajas. Destacó la importancia de la desburocratización del comercio y la promoción de inversiones en sectores esenciales, como el de los minerales, donde Argentina busca atraer capital extranjero.

Además, resaltó el soporte político que representa el acuerdo: “Desde el ámbito geopolítico, es un gran respaldo para Argentina”, aunque reconoció que existen desafíos, especialmente en lo que se refiere a la adecuación de normativas sobre propiedad intelectual.

Apertura Agroindustrial y la Necesidad de Mayor Producción

Uno de los sectores que se verá más beneficiado será el agroindustrial. El acuerdo facilitará la apertura de mercados para productos como carnes, aves y lácteos. Elizondo señaló que la cuota de carne argentina que puede exportarse a Estados Unidos aumentará de 20,000 a 100,000 toneladas.

No obstante, también advirtió sobre un desafío importante: la capacidad de producción. “Argentina tiene que aumentar su oferta para poder abastecer la demanda exterior”, concluyó, enfatizando la necesidad de implementar estrategias productivas para maximizar estas oportunidades.