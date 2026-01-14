María Fernanda Cabal celebra la llegada de Trump a la Presidencia: ‘Reconoció el valor del republicanismo’

Durante su intervención en un evento en Washington, la senadora colombiana María Fernanda Cabal destacó la elección de Donald Trump como un hito positivo para la libertad en la región.

Agradecimiento a la Administración Trump

La senadora, perteneciente al Centro Democrático, expresó su admiración por el liderazgo de Trump durante un evento organizado por el Center for a Free Cuba y la Victims of Communism Memorial Foundation, en conmemoración de los 60 años de la Conferencia Tricontinental de La Habana.

Optimismo por la Libertad en la Región

Cabal manifestó su esperanza en la política estadounidense actual y resaltó los logros de Trump en cuanto a la libertad y estabilidad de varios países. Afirmó: “Le agradezco a Dios que llegó a la Presidencia un hombre que entiende el valor del republicanismo y tiene la determinación necesaria para liderar”.

Cabal se mostró convencida de que la llegada de Trump representó un cambio significativo en la política internacional.

Un Gabinete Eficaz y Resultado de una Estrategia Militar

Durante su alocución, la senadora subrayó la importancia de tener un gabinete competente, sin considerar aspectos personales o superficiales. Además, hizo referencia a la operación militar del 3 de enero, que, según ella, simboliza la lucha por la libertad en Venezuela.

“Trump ha hecho lo que otros no se atrevían a hacer, enfrentando al régimen de Maduro, mientras otros sectores simplemente lo ignoraban”, indicó Cabal.

La senadora enfatizó la necesidad de una transición hacia la libertad en Venezuela.

Una Mirada Crítica al Comunismo

Cabal también profundizó sobre los peligros del comunismo, describiéndolo como “la materialización de la degradación de la dignidad humana”. Su discurso enfatizó la urgencia de permanecer alerta ante las amenazas que esta ideología representa.

Relevancia Histórica del Evento

El contexto del evento abordó la historia de la Conferencia Tricontinental de 1966, analizando cómo este encuentro buscó promover una lucha antiimperialista a través de la violencia. Los expertos presentes señalaron los efectos duraderos de estas acciones en la influencia de Cuba en la desestabilización regional.

Este análisis histórico resaltó la conexión entre el pasado y la situación actual en Latinoamérica, vinculando la intervención cubana con crisis contemporáneas en Venezuela y la proliferación de actividades criminales.