El reciente decreto del Gobierno de Javier Milei, que oficializa el traslado del sable corvo de José de San Martín al cuartel de los Granaderos a Caballo, ha desatado intensos debates sobre el significado y la gestión del patrimonio nacional.

La decisión, plasmada en el Decreto 81/2026, ha suscitado críticas de figuras destacadas, como el exjefe del Ejército, Martín Balza, quien calificó la medida como “lamentable” en su intervención en el programa Modo Fontevecchia. Para Balza, el contexto y las implicaciones de este traslado merecen una reflexión profunda.

La Voz de un Historiador Militar

Balza, un referente en la historia militar argentina y quien lideró el Ejército entre 1991 y 1999, cuestionó si la decisión está respaldada por un asesoramiento adecuado. “Me gustaría saber si se consultaron a organismos como el Instituto Nacional Sanmartiniano o la Academia Nacional de Historia”, planteó, subrayando la importancia de la opinión de estas instituciones en temas culturales y patrimoniales.

Accesibilidad y Patrimonio Cultural

El exjefe destacó la relevancia de la ubicación del sable, que ha sido mostrado en diferentes lugares a lo largo de la historia reciente. “El Museo Histórico Nacional puede ofrecer un acceso más conveniente y simbólico para los turistas”, subrayó Balza, refiriéndose a la importancia de la accesibilidad para los visitantes, tanto locales como internacionales.

La Utilización Política del Pasado

La conversación también abordó la posible utilización política de la figura de San Martín en la actualidad. Balza reflexionó sobre cómo, a lo largo de la historia argentina, el pasado ha sido instrumentalizado para fines políticos. Mencionó el testamento de San Martín, en el que legaba su sable a Rosas, lo que añade una capa de complejidad a la discusión actual sobre su legado y simbología en la actualidad.

“La historia está llena de intereses políticos que han influido en su interpretación”, afirmó el exjefe del Ejército, sugiriendo que detrás de la decisión de trasladar el sable podría haber motivaciones más profundas que van más allá de una simple cuestión logística.

Desafíos en la Gestión del Patrimonio

Balza concluyó destacando la necesidad de un consenso más amplio entre diferentes organizaciones y expertos sobre la gestión del patrimonio histórico argentino. “Es esencial respetar la riqueza cultural que poseemos y asegurarnos de que esté en manos que garanticen su adecuada preservación y difusión”, finalizó, dejando abierta la pregunta sobre el futuro del sable de San Martín.