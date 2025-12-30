Martín Llaryora a Daniele: ‘No me intimidan los insultos’

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, califica los insultos del sindicalista Rubén Daniele como una clara provocación que pone en riesgo la estabilidad de la provincia.

El mandatario provincial Martín Llaryora no se quedó callado ante las declaraciones de Rubén Daniele, secretario general del Suoem, quien lo insultó durante un evento en contra de la ley de Equidad Jubilatoria. Llaryora expresó que esos comentarios constituyen una «clara incitación a la violencia».

Reacción Firme a los Agravios

“He recibido numerosos mensajes de apoyo en respuesta a estas ofensas”, compartió Llaryora en una publicación en sus redes sociales. Agregó que tiene el respaldo de muchos ciudadanos ante este tipo de ataques.

A pesar de las sugerencias de presentar acciones legales, el gobernador se mostró reacio: “No lo hice cuando me difamaron usando mi imagen con inteligencia artificial, y no lo haré ahora”.

Un Llamado al Diálogo en Córdoba

Llaryora hizo un llamado a la calma y a evitar respuestas violentas: “A nuestros seguidores, les pido que no respondan a estas provocaciones. Córdoba necesita diálogo, responsabilidad y respeto”.

El gobernador está decidido a avanzar con la ley de Equidad Jubilatoria, la cual, según él, beneficiará a los más vulnerables, incluyendo a jubilados de la capital y del interior provincial.

La Violencia No Es la Solución

Llaryora enfatizó que su administración lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado: “No me amedrentaré ante insultos o agravios. La violencia no lleva a nada, y Córdoba definitivamente no la necesita”.