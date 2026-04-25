Máximo Kirchner ausente en la asunción de Kicillof, su sucesor en el PJ bonaerense

La reciente ceremonia de coronación de Axel Kicillof como presidente del Partido Justicialista (PJ) en la provincia de Buenos Aires se reveló como un evento simbólico lleno de tensiones y desavenencias internas, lo que pone en duda la unidad del peronismo local.

El traspaso de mando fue marcado por ausencias notables que reflejan las fracturas dentro del partido. El diputado nacional y ex presidente del PJ, Máximo Kirchner, decidió no asistir, priorizando visitas a localidades de Santa Fe en lugar de participar en lo que debía ser un acto de unidad.

Una Ausencia que Habla Más que mil Palabras

La falta de Máximo Kirchner, líder de La Cámpora y cada vez más distanciado de Kicillof, dejó en evidencia las diferencias que aún persisten en el partido. En un momento donde las imágenes y los gestos tienen un peso crucial, su ausencia fue un claro rechazo a dar una buena impresión en este evento de transición.

Un Acuerdo Fragil y Complicado

El ascenso de Kicillof a la presidencia del PJ fue el resultado de un delicado acuerdo entre las diversas facciones del peronismo, dictado por la necesidad de evitar una elección interna turbulenta. El compromiso se alcanzó casi sobre la hora, ya que la presentación de listas cerraba rápidamente.

La Nueva Estructura del Partido

Como parte del acuerdo, Kicillof asumió el liderazgo del PJ, mientras que Máximo fue asignado al Congreso del partido. Verónica Magario ocupó la vicepresidencia primera y Federico Otermín la segunda, completando el organigrama con Mariano Cascallares como secretario general. Sin embargo, esta iniciativa generó una calma temporal en un entorno político agitado.

Primer Plenario y Desafíos Internos

El primer plenario de la nueva conducción tuvo lugar en la sede del PJ, aunque estuvo marcado por la notable ausencia del anterior presidente. Se plantearon temas de organización, pero no se abordaron los asuntos más sensibles que la interna requiere, como la revisión del padrón de afiliados y los métodos de capacitación.

Aspiraciones Presidenciales y Retos del Kirchnerismo

La llegada de Kicillof al liderazgo del PJ se enmarca en su estrategia de consolidar su figura dentro del peronismo, de cara a futuras elecciones presidenciales. Ha avanzado en esta dirección formando su movimiento “Derecho al Futuro” e intentando expandirlo a otros territorios. Sin embargo, esta iniciativa no cuenta con el respaldo explícito de la figura más influyente del kirchnerismo, Cristina Fernández.

Fracturas y Reacciones en el PJ

El malestar por la ausencia de Máximo se suma a otros incidentes notables. Durante el encuentro, se presentó un cruce entre la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, en relación a la falta de apoyo emocional hacia Cristina Fernández durante sus problemas de salud. Mendoza cuestionó la empatía de Kicillof en un momento crítico, resaltando las tensiones que subsisten.

Declaraciones y Críticas

En este contexto, el senador Mario Ishii presentó un proyecto pidiendo una “emergencia alimentaria”, ignorando los recortes a programas sociales realizados a nivel nacional. Esto refleja las dificultades y desacuerdos intrínsecos en la gestión provincial y sus relaciones con el gobierno central.

Significados Ocultos en la Política Bonaerense

En una atmósfera altamente sensible, cada movimiento político es observado con lupa. La reciente reunión del intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, con el pastor evangélico Dante Gebel también suscitó especulaciones sobre intenciones políticas no reveladas, ya que Nardini optó por no asistir al plenario del PJ.