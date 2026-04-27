Máximo Kirchner intensifica su presión sobre Kicillof: busca asumir control de la Provincia y descarta un frente anti Milei

El Peronismo en Tiempos de Cambio: Nuevas Alianzas y Desafíos en el Horizonte Electoral

El panorama político argentino se agita con un nuevo reagrupamiento de fuerzas en el peronismo, que busca establecer un frente amplio para las elecciones de 2027 y enfrentar al actual Gobierno. Sin embargo, esta movida genera tensiones, especialmente con el kirchnerismo.

Dirigentes del peronismo, alejados de Unión por la Patria, han comenzado a articular encuentros en las últimas semanas con el fin de crear un bloque que les permita desafiar al oficialismo. La insistencia en mantener las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) como un pilar de su estrategia podría hallar resistencia desde La Cámpora, donde se cuestiona la viabilidad de una alianza con aquellos que han colaborado con el Gobierno en el Congreso.

La Visión de Axel Kicillof y Máximo Kirchner

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, ha dejado claro su deseo de proyectarse como un candidato a la presidencia, promoviendo una unión que podría ir más allá del peronismo. Su postura incluye dialogar con diversas corrientes políticas, impulsando una agenda que trascienda el simple rechazo a la figura de Javier Milei: “Cualquiera que esté en contra de Milei a mí me sirve”, afirmó.

Construir desde Positividad

Por su parte, Máximo Kirchner, un referente central de La Cámpora, enfatiza la necesidad de no limitarse a un discurso «anti» y en su lugar, abogar por una agenda que favorezca los intereses de la ciudadanía. “No estamos de acuerdo en formar un frente anti Milei con quienes apoyan al oficialismo”, subrayó, evidenciando la división interna acerca de las alianzas.

El Desafío de la Unidad

El surgimiento de un posible acuerdo tuvo eco mediático cuando se conoció la visita de Miguel Pichetto a Cristina Kirchner, levantando especulaciones sobre una nueva alianza. Sin embargo, las diferencias sobre quiénes participan en la negociación persisten. Desde el kirchnerismo, se muestran escépticos respecto a ciertos gobernadores que, al inclinarse por el oficialismo, podrían desestabilizar futuras listas electorales.

Reproches y Estrategias a Futuro

Kicillof y Máximo Kirchner se reunieron por última vez el 26 de octubre, el día de las elecciones legislativas, donde las críticas mutuas por las decisiones electorales se intensificaron. Esta tensión incluye el desdoblamiento de elecciones en Buenos Aires, lo que permitió a La Libertad Avanza consolidar su poder, un hecho que ha llevado a recriminaciones dentro del espacio.

La Cámpora y la Gobernación Bonaerense

En el marco de aspiraciones futuras, La Cámpora prevé apoyar a un candidato para la sucesión de Kicillof en la gobernación, lo que deja en el aire la pregunta de si el actual gobernador priorizará su candidatura presidencial o la transición de su legado. Esta presión se siente entre los intendentes que buscan posicionarse en un escenario político en evolución.

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