Medellín despide a Alejandro Restrepo: Crisis en el Poderoso

Independiente Medellín: La sorpresiva salida de Alejandro Restrepo en medio de la crisis

El club colombiano enfrenta una temporada complicada y anuncia cambios drásticos en su cuerpo técnico, justo antes de un partido crucial.

El Independiente Medellín se encuentra en una de sus historias más desafiantes en años, tras haber alcanzado la final de la Liga BetPlay y la Copa Colombia en 2025. Sin embargo, el escenario cambió drásticamente en 2026 con resultados poco alentadores y un inicio desastroso en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

La decisión del club

En respuesta a esta crisis, el club ha decidido poner fin al ciclo de Alejandro Restrepo, quien había estado al mando del equipo durante casi dos años. Su gestión, que inicialmente había traído resultados positivos, empezó a ser objeto de críticas debido a la pobre campaña en el Torneo Apertura, donde el equipo acumula apenas 20 puntos en 16 partidos.

Un desafío inmediato

La salida de Restrepo se produce a pocas horas de un partido fundamental contra Boyacá Chicó en la Liga BetPlay. Este encuentro se presenta como una oportunidad vital para que el club mantenga sus esperanzas de avanzar a los playoffs, ya que un empate o una derrota podría sellar su destino.

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