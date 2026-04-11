MEF niega presupuesto extra para gratificaciones y CTS de trabajadores CAS

Una reciente legislación promete mejoras para los trabajadores bajo el régimen CAS, pero el Ministerio de Economía y Finanzas deja claro que los recursos no serán adicionales. Lee más para entender las implicancias.

Se Promulga la Ley N.° 32563

El presidente José María Balcázar ha firmado la Ley N.° 32563, que establece el pago de gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, así como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para los trabajadores del Contrato Administrativo de Servicios (CAS) en el sector público. Sin embargo, esta medida ha generado controversia debido a la carga fiscal que implicaría.

El Gobierno No Aumentará el Presupuesto

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Loli Jhover Chávez Cabrera, Director General de Presupuesto Público, ha indicado que no se destinará un mayor presupuesto para el cumplimiento de esta ley. Por lo tanto, las instituciones deberán financiar estos derechos laborales con los recursos que ya tienen asignados en sus presupuestos.

Clarificación de Responsabilidades

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Si Sunafil) ha solicitado al MEF que habilite recursos para implementar la Ley N.° 32563. En respuesta, el MEF ha señalado que cada entidad es responsable de gestionar su propio presupuesto para el pago de gratificaciones y CTS, utilizando solo los fondos disponibles.

¿Qué Implica Esto para los Trabajadores CAS?

Los trabajadores bajo el régimen CAS podrían enfrentar incertidumbres respecto a sus gratificaciones. Aunque el Ministerio de Energía y Minas ha confirmado tener los recursos necesarios para realizar los pagos, no todas las entidades pueden contar con el mismo respaldo financiero.

Conclusiones sobre la Implementación de la Ley

La falta de asignación de recursos adicionales por parte del Gobierno central puede implicar que muchas entidades no puedan implementar las nuevas obligaciones contractuales. Por lo tanto, es crucial que cada entidad explore sus posibilidades de financiamiento para garantizar el pago de gratificaciones y CTS a sus trabajadores.