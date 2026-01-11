Melconian: «La inflación se estanca en un 2%»

El economista y ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, realiza un exhaustivo análisis sobre la situación económica de Argentina, cuestionando la ausencia de un plan sólido de estabilización. Asegura que el objetivo de alcanzar una inflación de un dígito sigue siendo una quimera.

En su reciente intervención en AM990 Splendid, Carlos Melconian subrayó la falta de un plan de estabilización convincente por parte del Gobierno. A su juicio, mientras que el presidente Javier Milei se esfuerza por transmitir una imagen de control inflacionario, la realidad es que la inflación continúa presente, con un 20% anual.

El Panorama Actual de la Inflación

Melconian enfatiza que la economía argentina se encuentra estancada, con una inflación mensual que se sitúa en el 2%. A pesar de los intentos del Gobierno por mantener una narrativa optimista, sostiene que las medidas adoptadas parecen postergar la meta de llevar la inflación a un dígito anual.

Plan Económico en Construcción

El economista menciona que el plan económico actual se está «armando día a día», lo que dificulta la creación de un enfoque estratégico a largo plazo. Según Melconian, este enfoque improvisado podría limitar la posibilidad de alcanzar una inflación más baja en el futuro inmediato.

Desafíos en la Actividad Económica

Melconian también se hizo eco de los problemas críticos que enfrenta Argentina, tales como estancamiento en la industria, la construcción y el consumo. Subraya que la falta de una hoja de ruta clara para la reactivación también contribuye a los graves problemas de empleo y poder adquisitivo que afectan a la población.

¿Un Cambio Necesario?

Refiriéndose a intentos pasados de implementar un “crawling peg” de 1%, Melconian comentó que las condiciones actuales han obligado al Gobierno a modificar sus estrategias. La creciente tensión derivada de una inflación mensual superior al 2% y un ajuste cambiario limitado hace que la situación sea insostenible.

A pesar de las críticas que ha recibido por parte del presidente Milei en redes sociales, Melconian se mantiene firme en sus afirmaciones, sugiriendo que Argentina necesita un enfoque más robusto y bien fundamentado para enfrentar sus desafíos económicos.