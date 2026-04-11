Merlo: Emotiva despedida de Maitena frente a su escuela

En la Escuela de Educación Secundaria Nº 16 de Merlo, la memoria de Maitena Rojas Garófalo, una joven de 14 años cuya vida fue truncada, se convierte en símbolo de un grito que resuena en la comunidad.

El pasado jueves, la conmoción envolvió a los allegados de Maitena tras conocer su trágica muerte. En un acto repleto de emoción, familiares, amigos y compañeros se reunieron para rendir homenaje a la adolescente, llevando a cabo una emotiva suelta de globos y encendiendo velas blancas en la puerta de su escuela.

Un Momento de Recuerdo y Reflexión

La atmósfera, impregnada de tristeza, se vio marcada por lágrimas y abrazos. Las voces de quienes la conocían se unieron para recordar su alegría y luz, mientras ofrecían apoyo a su familia en este momento desgarrador.

Voces que Revelan el Dolor Silencioso de la Adolescencia

Entre los testimonios, se destacó el de Aimara, una compañera de la escuela que, a pesar de no haber compartido aula con Maitena, habló desde lo más profundo de su ser. Con soltura, abordó los desafíos emocionales que enfrentan muchos jóvenes hoy en día.

Reflexiones que Impactan

“Todos podemos ser Maitena en algún momento”, expresó Aimara, enfatizando la lucha interna que muchos experimentan. “Las batallas que lidiamos son en silencio. Es fundamental que tanto las escuelas como las familias se unan para prestar atención al bienestar emocional de los adolescentes”, agregó la joven, visibilizando una realidad alarmante: la normalización de pensamientos autodestructivos entre sus pares.

Investigación y Autopsia: Detalles Reveladores

Simultáneamente al dolor, avanza la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de Maitena. Los peritos determinaron que el fallecimiento fue causado por “asfixia mecánica por ahorcamiento”, y no se hallaron evidencias de intervención de terceros, apuntando a un suicidio.

Carta de Despedida y Señales Preocupantes

En un hallazgo inquietante, se descubrieron nueve cartas de despedida en las que la joven expresaba su deseo de “encontrar un lugar tranquilo”. Su celular, dejado junto a un mensaje con la contraseña de acceso, también reveló patrones de comportamiento preocupantes, incluyendo mensajes de números extranjeros que podrían haber influido en su trágica decisión.

La Relevancia del Contexto Digital

En este contexto, un mensaje compartido por una amiga en redes sociales hizo referencia a un juego de desafíos que ha causado polémica por supuestas incitaciones al suicidio. La fiscalía investiga si hay vínculos entre estos fenómenos y el caso de Maitena, subrayando la necesidad de prestar atención al impacto de las plataformas digitales en la salud mental de los adolescentes.

La tragedia de Maitena no solo conmueve a su comunidad, sino que abre un debate necesario sobre el acompañamiento emocional que requieren los jóvenes y el papel preponderante que juegan las redes sociales en sus vidas. Un llamado a la acción para que la sociedad entera se una en la búsqueda de soluciones a un problema que afecta a muchos.