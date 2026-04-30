Meryl Streep y el verdadero papel de Miranda Priestly: secretos de ‘El diablo viste a la moda’

El icónico papel de Miranda Priestly en "El Diablo Viste a la Moda" casi se queda sin su estrella principal. Meryl Streep comparte detalles sorprendentes de su decisión inicial de no aceptar el papel más emblemático de su carrera.

Durante una reciente aparición en el programa Today, Meryl Streep, junto a sus compañeros de reparto de El Diablo Viste a la Moda 2, reveló que, en un primer momento, declinó interpretar a la formidable editora de moda. A pesar de que el guion de la película de 2006 prometía un notable éxito comercial y cultural, Streep mostró reticencias iniciales.

Una Oferta que Desafió a la Actriz

Streep confesó que, tras leer el guion, no tuvo dudas de que sería un clásico. Sin embargo, cuando la productora le presentó la oferta, su respuesta fue directa: «No, no lo voy a hacer». Esta negativa no se debió a la falta de fe en el proyecto, sino a una cuestión de salario. La actriz consideraba que su compensación debía reflejar el impacto que anticipaba.

“Quería ver si podía duplicar mi pedido”, compartió Streep, quien fue gratamente sorprendida por la pronta respuesta positiva de los productores. Este intercambio no solo evidenció su confianza en el proyecto, sino que también facilitó su involucramiento en una de las películas más memorables del cine moderno.

Una Reflexión Sobre su Trayectoria

Al recordar ese episodio, Meryl Streep expresó que en aquel entonces, a los 56 años, se sentía en una encrucijada profesional. “Me tomó tiempo comprender que podía hacerlo”, reflexionó, reconociendo que se mostraba dispuesta a alejarse del proyecto si no se presentaban las condiciones adecuadas. “Como actriz, estaba segura de que me necesitaban”, añadió.

El regreso de Meryl Streep y su elenco en «El Diablo Viste a la Moda 2».

El Impacto Cultural de la Película

Contrario a lo que se esperaba en su lanzamiento, “El Diablo Viste a la Moda” se transformó en un fenómeno cultural, generando frases icónicas y conectando con múltiples generaciones. La película no solo le valió a Streep una nominación al Oscar, sino que la consolidó como una figura central en el cine comercial.

Expectativas para la Secuela

Dos décadas después, el regreso de Miranda Priestly se perfila como uno de los eventos más esperados del cine. Con un estreno previsto que podría alcanzar entre 75 y 100 millones de dólares en su primer fin de semana, El Diablo Viste a la Moda 2 está lista para captar la atención del público de manera masiva.

La producción, que supuso una inversión de 100 millones de dólares, demuestra cómo ha evolucionado el interés por esta historia, que anteriormente costó 40 millones y recaudó 326 millones a nivel mundial. El legado de esta saga sigue vivo, prometiendo más entretenimiento y recuerdos imborrables.