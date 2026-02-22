Met Police Leverage Palantir’s AI to Identify Officer Misconduct

La Policía Metropolitana de Londres ha comenzado a utilizar herramientas de inteligencia artificial desarrolladas por la empresa estadounidense Palantir con el objetivo de identificar comportamientos que podrían indicar deficiencias en el servicio. Esta polémica decisión busca mejorar los estándares dentro de uno de los cuerpos policiales más grandes del Reino Unido.

Nueva Era en la Policía Metropolitana

La Met, que cuenta con aproximadamente 46,000 oficiales y personal, anunció que está usando la tecnología de Palantir para analizar datos internos relacionados con el ausentismo, niveles de enfermedad y patrones de horas extra. Sin embargo, esta estrategia ha generado críticas de varios sectores.

Críticas a la Vigilancia Automatizada

La Federación de Policía, que representa a los oficiales de base, ha calificado este enfoque de “sospecha automatizada”. Según su representante, los agentes no deberían ser objeto de herramientas opacas que podrían malinterpretar presiones laborales, ausencias o horas extra como indicios de mala conducta.

Controversias en la Fuerza Policial

Esta decisión se da en medio de una serie de escándalos que han afectado a la policía, incluyendo el caso del asesinato de Sarah Everard, a manos de un oficial que no debió ingresar a la institución. La Met ha enfrentado críticas por no llevar a cabo las adecuadas verificaciones de antecedentes y por tolerar conductas discriminatorias y misóginas.

¿Las Herramientas de Palantir Ayudan o Dañan?

La policía apuntó que hay evidencias que sugieren correlaciones entre altos niveles de enfermedad, ausencias y horas extraordinarias y fallas en el comportamiento y la cultura policial. El uso de la tecnología de Palantir es un piloto diseñado para identificar estos patrones y mejorar la cultura interna.

Preocupaciones sobre Derechos Laborales

Martin Wrigley, miembro del Parlamento, expresó su preocupación acerca de los derechos de los oficiales como empleados, señalando que la vigilancia, incluso mediante inteligencia artificial, es un tema controvertido. Cuestionó quién supervisa a Palantir, que parece tener un alcance extensivo en diversas áreas gubernamentales.

La Posición de Palantir en el Debate

Palantir ha estado en el centro de la atención pública por sus conexiones con figuras políticas y por sus contratos en el sector público del Reino Unido que ascienden a cientos de millones de libras. Un portavoz de la compañía defendió el uso de su software, enfatizando que contribuye a la mejora de servicios públicos, incluyendo operaciones policiales y de salud.

El Futuro de la Inteligencia Artificial en la Policía

Mientras tanto, el Partido Laborista se ha comprometido a apoyar a las fuerzas policiales en la adopción responsable de inteligencia artificial, con planes de invertir significativamente en su desarrollo y prueba en los próximos años. Sin embargo, el debate sobre la vigilancia y los derechos laborales en el sector continúa vigente, planteando cuestiones sobre la ética y transparencia en su implementación.