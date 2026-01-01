Michael Burry desmiente apuestas bajistas a pesar de las críticas a Tesla

El famoso inversor Michael Burry, conocido por su predicción del colapso de 2008, ha generado controversia al calificar a Tesla como “ridículamente sobrevalorada”, pero ahora asegura que no está apostando en contra de la compañía.

Burry, quien ganó notoriedad con su acierto en The Big Short, aclaró su posición al responder a un usuario en X. Sin embargo, sus palabras no pasan desapercibidas en un contexto donde las acciones de Tesla han mostrado un notable repunte tras una caída en abril.

Las inquietudes sobre Tesla: Acciones en ascenso en medio de dudas

A pesar de su reciente ascenso, las acciones de Tesla han enfrentado presiones desde que sus maniobras estratégicas comenzaron a generar incertidumbre sobre el compromiso de Elon Musk al frente de la empresa. Tras una caída significativa en abril, las acciones se acercan nuevamente a sus máximos históricos.

Declaraciones que sorprenden al mercado

El reconocido analista se pronunció justo después de que Tesla publicara estimaciones de ventas poco favorables, sugiriendo que las proyecciones de entrega de vehículos podrían situarse por debajo de lo que la mayoría de los inversores anticipaba.

¿Hacia una segunda caída en ventas de vehículos?

Tesla enfrenta la posibilidad de experimentar su segunda caída consecutiva en ventas anuales. La empresa espera realizar aproximadamente 1,6 millones de entregas, lo que significaría una baja superior al 8% en comparación con el año anterior. Además, sus proyecciones para los próximos tres años se sitúan por debajo de los promedios recopilados por Bloomberg.

El impacto de las decisiones de Musk

Recientemente, Elon Musk solicitó a los accionistas que apoyen su megaplan de compensación salarial. A su vez, se observa que Musk ha invertido recientemente alrededor de 1.000 millones de dólares en acciones de Tesla, lo que impulsó temporalmente el valor de los títulos más de un 8% en el mercado.

Con la atención del público y expertos centrada en Tesla, el futuro de la compañía sigue siendo tema principal de debate, especialmente en un momento donde las opiniones de figuras como Michael Burry son más relevantes que nunca.