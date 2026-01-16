Miedo al ICE: Estudiantes extranjeros enfrentan sirenas y agentes encubiertos

La atmósfera en Minneapolis ha cambiado drásticamente en las últimas semanas, y la pregunta que resuena en las calles es: “¿Eres ciudadano estadounidense?”. Esta inquietante situación ha dejado a muchos estudiantes internacionales viviendo en la ciudad en un clima de ansiedad y desconcierto.

La creciente presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha generado un ambiente de miedo. Una estudiante, que pidió mantener su anonimato, compartió con LA NACION que “ya no se siente segura ni para salir a comprar”. El ambiente está plagado de sirenas, gritos y la sensación de estar constantemente vigilada.

Un Cambio Radical en la Vida Cotidiana

La protección que alguna vez ofreció el estatus legal está en la cuerda floja. Según relata la joven, “la situación ha cambiado tanto que ahora salimos en grupo y compartimos nuestra ubicación por si acaso”. Este cambio abrupto en su rutina ha hecho que muchos estudiantes se sientan atrapados, incluso con la documentación adecuada.

Protestas y Conflictos

La preocupación se intensificó tras el trágico incidente en el que Renee Good, una mujer de 37 años, fue abatida por un agente de ICE. Las versiones entre funcionarios federales y locales chocan, lo que ha llevado a manifestaciones en las calles de la ciudad. Los enfrentamientos entre protestantes y fuerzas federales de seguridad se han vuelto cada vez más frecuentes.

¿Cómo Afecta a la Comunidad Universitaria?

El clima de incertidumbre también ha golpeado la economía local. Muchos restaurantes y servicios están cerrando, ya que los trabajadores, en su mayoría inmigrantes, no se sienten seguros al salir. Esta ola de inseguridad ha obligado a las universidades a reforzar medidas de seguridad, limitando el acceso a ciertas áreas del campus y ofreciendo apoyo adicional a los estudiantes.

Iniciativas de Apoyo entre Estudiantes

Frente a esta adversidad, los propios estudiantes han comenzado a organizarse. “En nuestros grupos de WhatsApp siempre estamos informando sobre la presencia del ICE cerca de la universidad para evitar encuentros incómodos”, explica un estudiante argentino que reside en la ciudad.

Desafíos Futuro

A pesar de los esfuerzos institucionales, muchos estudiantes sienten que no se hace lo suficiente. “Su apoyo es escaso. La realidad es que nada parece ir de acuerdo a la ley”, comenta una universitaria que se siente atrapada por las restricciones de su estatus. “La única certeza que tengo es que la ciudadanía es lo único que me permitirá sentirme segura”.

Instabilidad en la Vida Diaria

Con más de 2000 detenciones en el estado desde diciembre, la sombra de la violencia y la represión persiste. Los estudiantes se encuentran en una encrucijada, con el temor palpable afectando su experiencia académica y personal. “Esto ha transformado nuestra vida diaria en una pesadilla”, concluye una de las estudiantes, expresando el deseo de que la situación mejore pronto.

Mientras los debates políticos y jurídicos siguen en el horizonte, para los estudiantes en Minneapolis, la inquietante pregunta en la calle se ha convertido en un recordatorio constante de la vulnerabilidad que enfrentan.