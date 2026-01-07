Milei: "Apoyo a Trump, pero mantengo lazos con China"

El presidente argentino Javier Milei ha expresado su apoyo a Donald Trump después de la captura de Nicolás Maduro, destacando una nueva dinámica geopolítica en la que ambos líderes buscan frenar el "socialismo asesino".

En una reciente entrevista, Javier Milei aplaudió la gestión de Donald Trump, quien se encuentra a la vanguardia de lo que consideró un «rediseño del orden mundial». Según Milei, esta transformación implica una confrontación directa con regímenes como el de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

La Relación Argentina-Estados Unidos y la Neutralidad Comercial con China

Milei aclaró que, aunque su gobierno mantiene un estrecho alineamiento con Estados Unidos, no tiene intención de romper los lazos comerciales con China. “Estados Unidos también tiene relaciones comerciales con China”, enfatizó, reafirmando su compromiso con una postura política clara mientras preserva la viabilidad económica del país.

Apoyo a la Operación contra Maduro

El presidente argentino manifestó su respaldo a la reciente operación estadounidense que resultó en la captura de Maduro y su esposa, argumentando que el régimen venezolano tenía conexiones peligrosas con grupos como Hezbollah y Hamas, además de implicaciones en actividades de lavado de dinero. “Estamos hablando de un narcoestado terrorista”, aseveró.

Desmitificando el Acceso al Petróleo Venezolano

En relación con el acuerdo que permitiría a Estados Unidos acceder a entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano, Milei desestimó las acusaciones sobre una supuesta apropiación de recursos. “Es una estupidez decir eso”, argumentó, resaltando que la creación de riqueza debería estar basada en el respeto por la propiedad privada y las instituciones.

Lecciones de Desarrollo

El presidente comparó la situación de Venezuela, que enfrenta una profunda crisis de pobreza, con la de Japón, un país esencialmente carente de recursos naturales pero con un desarrollo notable. La analogía ilustra su argumento de que el verdadero progreso no depende únicamente de los recursos, sino de un marco institucional sólido.