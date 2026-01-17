Milei celebra acuerdo con la UE pero busca alianzas con otros países que promuevan la libertad

El presidente argentino destaca la firma del tratado como un paso clave hacia el crecimiento económico y la apertura de nuevos mercados.

En un evento significativo celebrado en Asunción, Paraguay, el presidente Javier Milei celebró el reciente acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, describiéndolo como un «punto de partida» hacia futuras oportunidades comerciales. Durante su discurso, enfatizó que Argentina también explorará tratados con otros países que compartan valores de libertad.

Un Acuerdo Históricamente Esperado

Milei subrayó la importancia de este pacto, que se firmó tras más de 25 años de negociaciones. «Este acuerdo no es solo un inicio, sino una culminación de esfuerzos», afirmó. En los próximos días, se enviará el proyecto para su análisis, destacando que este tratado permite avanzar en el contexto internacional.

Oportunidades Globales para Argentina

El presidente argentino resaltó su compromiso de llevar adelante negociaciones con otros mercados emergentes como Vietnam, India e Indonesia. «Es fundamental que cada día podamos internacionalizarnos más», agregó.

Detalles sobre el Tratado

Durante la firma, Milei mencionó la inclusión de mecanismos de salvaguardas que se discutirán en función del tratado. “El mundo avanza rápidamente, y no podemos quedarnos atrás en un contexto de creciente inflación global”, argumentó.

El Momento de la Firma

La firma del acuerdo tuvo lugar en presencia de los presidentes de Paraguay y Uruguay, Santiago Peña y Yamandú Orsi, respectivamente. Sin embargo, la ausencia de Lula da Silva, líder brasileño y promotor del tratado, fue notable, ya que el acuerdo se había planificado inicialmente para firmarse en diciembre en Foz de Iguazú.

Beneficios Comerciales para el Mercosur

El nuevo tratado, que elimina aranceles para más del 90% del comercio bilateral, beneficiará especialmente a las exportaciones de sectores como automotriz, maquinaria y vinos europeos, mientras que facilitará el acceso de productos sudamericanos como carne, azúcar, arroz, miel y soja al mercado europeo.

El gobierno de Milei ve en este convenio una oportunidad para incrementar las exportaciones y atraer inversiones, marcando un hito en las relaciones comerciales de Argentina.

Noticia en desarrollo…