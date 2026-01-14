Milei en Jesús María: El festival donde Villarruel enfrentó desafíos, seguido de su viaje a Paraguay y Davos

Javier Milei Inicia su Ambiciosa Gira Nacional e Internacional

El presidente Javier Milei comienza este viernes una gira que lo llevará por diversas provincias y también al extranjero, con eventos clave programados en Córdoba, Paraguay y Suiza.

Gira por Córdoba y Paraguay Milei partirá el 16 de este mes hacia Córdoba, donde asistirá al popular Festival de Doma y Folklore en Jesús María. Su llegada está prevista para la medianoche, junto a su hermana Karina, siendo uno de los momentos más esperados la actuación del destacado artista «Chaqueño» Palavecino. Este evento ha sido objeto de críticas en el pasado por su costo, pero el Presidente busca mostrar cercanía con las tradiciones argentinas.

Reunión en Mercosur Una vez concluído el festival, Milei se dirigirá a Paraguay para participar en una cumbre del Mercosur. Este encuentro marcará un avance significativo, ya que se espera que los cancilleres de los países miembros firmen un acuerdo clave entre el Mercosur y la Unión Europea, reafirmando así las relaciones comerciales con Europa tras las recientes aprobaciones desde Bruselas.

Davos y su Discurso Estratégico El lunes, el presidente volará a Suiza para asistir al Foro Económico Mundial en Davos, donde tiene previsto presentar un discurso centrado en temas como la cooperación global y el crecimiento económico. Se anticipa que su exposición, de unas 25 páginas, abordará puntos esenciales sobre políticas públicas, priorizando una visión ética y sostenible, un enfoque distintivo de su administración.

Tour de Gratitud en Mar del Plata Regresando a Argentina, Milei planea una nueva etapa de su «tour de la gratitud» en Mar del Plata a finales de enero. Este viaje tiene como objetivo agradecer a los ciudadanos por el apoyo recibido en las últimas elecciones legislativas, donde el partido de Milei logró un notable 41% de los votos. Aunque aún no se ha confirmado el itinerario, se baraja la posibilidad de una caravana por la Costa Atlántica.