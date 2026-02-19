Milei llega a Washington en un caluroso día para el Gobierno: participación en reunión del Consejo de la Paz convocada por Trump

El presidente argentino, Javier Milei, aterrizó en Washington para asistir al lanzamiento del Consejo de Paz, un evento impulsado por Donald Trump. Su visita, marcada por un contexto de tensión en Argentina, pone de manifiesto su fuerte alineación con el ex presidente estadounidense.

WASHINGTON.- Javier Milei ha llegado a la capital estadounidense para participar en la sesión inaugural del Consejo de la Paz, convocada por su aliado Donald Trump. Este viaje ocurre en un momento complicado para el Gobierno argentino, en medio del debate sobre la reforma laboral y un paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT).

Detalles de la Visita de Milei

Con menos de 24 horas en Washington, el mandatario argentino estará acompañado por el canciller Pablo Quirno. La comitiva asistirá al evento programado para las 9 a.m. hora local, donde se discutirán planes de paz centrados en la Franja de Gaza. Estos planes han suscitado escepticismo entre varios gobiernos participantes.

Un Consejo con Controversias

El primer encuentro del Consejo tendrá lugar en el “Donald J. Trump Instituto de la Paz”, rebautizado recientemente. Se espera que Milei reafirme su alineación con Trump en medio de un contexto local tenso, particularmente tras su decimocuarto viaje a Estados Unidos.

El Compromiso Financiero del Consejo

Trump, como anfitrión, anunciará compromisos de más de 5000 millones de dólares para la reconstrucción en Gaza. Además, se planteará la incorporación de efectivos internacionales para asegurar la paz en la región, tal como adelantó la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

La sede del “Donald J. Trump Instituto de la Paz de Estados Unidos”, en Washington

Guillermo Idiart



Alineaciones Internacionales

El Consejo está formado por 27 países miembros fundadores, incluyendo una variedad de naciones como Arabia Saudita, Israel y Turquía. La reunión contará con la presencia de líderes estatales que discutirán la paz y la reconstrucción de Gaza, así como el futuro de las relaciones internacionales en esta área.

Dudas y Críticas

A pesar de que varios gobiernos, como los de Francia y Brasil, han rechazado sumarse a este consejo, algunos aliados clave, como la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, han optado por participar como observadores, generando críticas en su país.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, también asistirá al acto, reflejando aún más el alcance internacional del evento. Esta sesión inaugural es vista como una oportunidad para discutir la paz en un contexto ampliamente problemático.

Implicaciones para Argentina

La participación de Milei ha suscitado preguntas sobre cómo Argentina puede contribuir de manera efectiva a los esfuerzos en Gaza. Expertos sugieren que el país debería considerar si posee la experiencia necesaria para involucrarse en el conflicto, dado el escepticismo que rodea el Consejo de Paz.

Un vehículo de las Naciones Unidas, en Khan Younis, en la Franja de Gaza

Abdel Kareem Hana – AP



La dinámica política internacional y los desafíos en Gaza seguirán siendo centrales en los debates, y la influencia de Trump en este escenario es indiscutible. Con la sesión del Consejo, se anticipa la aparición de nuevos lineamientos sobre cómo abordar el alto al fuego y la negociación en la región.