Milei se reúne con CEO de Vicuña tras la millonaria inversión de USD 18,000 millones

El presidente Javier Milei se reunió en Casa Rosada con figuras clave de la minera Vicuña para oficializar una inversión histórica que transformarás el panorama minero del país.

El presidente Javier Milei se reunió este martes en Casa Rosada con Ron Hochstein, CEO de la minera Vicuña, y José Morea, director local de la firma, para anunciar un proyecto de inversión extranjera que alcanzará la asombrosa cifra de 18.000 millones de dólares. Esta cifra marca un hito en la historia de las inversiones en Argentina, según declaró la propia empresa días atrás.

Un Encuentro Decisivo

Además de Milei, participaron en la reunión la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. El encuentro se llevó a cabo tras la oficialización del plan de Vicuña para desarrollar operaciones mineras de cobre, oro y plata en el país.

Un Proyecto Apoyado por Incentivos Estratégicos

Los representantes de Vicuña Corp. indicaron que la decisión de ejecutar este megaproyecto se fundamentó en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), implementado por el Gobierno. Este marco de estabilidad y seguridad jurídica fue crucial para viabilizar la inversión, afirmaron los ejecutivos.

Detalles de la Inversión

El presupuesto proyectado para la primera década de trabajo asciende a 18.000 millones de dólares, con 7.000 millones de dólares destinados a la producción inicial de concentrado de cobre, programada para 2030. El plan abarca dos proyectos principales: Josemaría y Filo del Sol.

Impacto en la Economía Nacional

Esta inversión se enmarca en una estrategia del Gobierno que busca atraer capitales internacionales y posicionar a Argentina como un proveedor clave de minerales estratégicos. Milei ha enfatizado que el país tiene la intención de transformar su matriz productiva y beneficiarse de la creciente demanda de metales como el cobre, oro y plata.

Fortaleciendo la Presencia Internacional

La empresa Vicuña Corp. cuenta con accionistas significativos como BHP y Lundin Mining, lo que fortalece su perfil en el contexto global. Esta inversión ubicará a la compañía entre las cinco mayores explotaciones de cobre, oro y plata del mundo.

RIGI: Un Marco que Cambia el Juego

El RIGI, aprobado por el Gobierno, ofrece incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios para inversiones de gran escala. Este marco busca atraer proyectos que requieren garantías jurídicas y normas claras a largo plazo, haciendo del caso de Vicuña el primero en acceder a esta regulación en minería.

Infraestructura y Progreso

Los proyectos Josemaría y Filo del Sol se encuentran en la provincia de San Juan, reconocida por su potencial geológico. La etapa inicial implicará la construcción de infraestructura adecuada y la adquisición de tecnología de punta.

Generando Empleo y Desarrollo Sostenible

Aunque la empresa no ha proporcionado cifras exactas sobre la creación de empleos, se anticipa que este movimiento de inversiones impulsará las economías regionales y los clústeres industriales relacionados. Se espera que los proyectos ofrezcan un impacto significativo en el empleo y la transferencia de tecnología en el área.

Una Oportunidad Transformacional

Hochstein expresó: «El Proyecto Vicuña representa una oportunidad transformacional para la Argentina. Este distrito de cobre casi inexplorado tiene el potencial de generar crecimiento económico a largo plazo a través de la inversión extranjera y el aumento de las exportaciones».

Durante los primeros diez años, se estima que el proyecto producirá aproximadamente 2,5 millones de toneladas de cobre, 5,5 millones de onzas de oro y 214 millones de onzas de plata, consolidando así la posición de Argentina en el mercado global de minerales estratégicos.