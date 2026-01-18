Mirtha vence a Iván de Pineda, pero no logra ser el programa más visto del día

Las cifras del rating revelan altibajos sorprendentes en la televisión argentina, marcando un inicio de 2026 lleno de cambios inesperados. ¿Qué programas dominaron en un sábado que prometía grandes momentos?

El panorama del rating en el tercer sábado de enero

Este tercer sábado del año, el promedio de audiencia se desplomó nuevamente, logrando apenas 4,1 puntos, en comparación con los 6,2 puntos de la semana anterior. El cambio más notable fue el regreso de Mirtha desde Mar del Plata, que competía contra un especial de MasterChef Celebrity en Telefe.

MasterChef Celebrity: Un retorno menos impactante

A pesar de haber sido el programa más visto la semana pasada, el especial de MasterChef perdió 2,1 puntos, alcanzando un total de 4,1 puntos. Aunque lideró la jornada, sus cifras reflejan una caída significativa en el interés del público.

Cine 13 y la competencia de Mirtha

En el segundo puesto destacó el ciclo Cine 13 con la película Desaparecida, promediando 4 puntos. La velada culminó con La noche de Mirtha, que finalmente superó a su habitual rival, Iván de Pineda, logrando un promedio de 3,7 puntos con una mesa estelar que incluyó a figuras como Ana María Picchio y Fátima Florez.

La competencia y los resultados finales

Mirtha pudo desterrar a Escape Perfecto, que quedó en cuarto lugar con 3,4 puntos. El cierre del Top Five fue un empate entre dos producciones: Sin remordimientos y Los Ingalls, que empataron con 3,1 puntos cada uno.

¿Quién lideró el sábado?

Gracias a tener cuatro programas en el Top Five, El Trece logró liderar el día con 3,3 puntos, superando a Telefe, que quedó con 3,1 puntos.

Destacados en otros canales

En América, Secretos Verdaderos obtuvo la victoria con un especial sobre Julio Iglesias y su 1,2 puntos. En Elnueve, Con Estilo se hizo con 1 punto. Por su parte, la Televisión Pública destacó con Se siente Argentina, que emitió el Festival Nacional del Chamamé, promediando 0,7 puntos.

La lucha por el rating continúa

Con cifras que aún no alcanzan niveles abultados, El Trece y Telefe lideran la lucha, mientras que América, Elnueve, Net TV, la Televisión Pública y Bravo se encuentran en los lugares posteriores del ranking, con promedios que oscilan entre 0,4 y 0,1 puntos.

Lo que viene: Nuevas esperanzas en MasterChef Celebrity

El próximo domingo 18 de enero, Telefe planifica una nueva gala de MasterChef Celebrity, presentando la penúltima noche de repechaje, antes de retomar la competencia oficial el martes 20. Las expectativas están altas para ver si el show recupera la atención de la audiencia tras las recientes fluctuaciones en su rating.