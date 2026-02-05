Misión del FMI en Buenos Aires: Evaluación del acuerdo y las reservas económicas.

Una delegación del Fondo Monetario Internacional aterriza en el país para realizar la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas, lo que podría desbloquear alrededor de 1.000 millones de dólares.

La reciente visita de expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Argentina se centra en la evaluación de las metas del programa de Facilidades Extendidas (EFF). Esta revisión es crucial, ya que podría dar luz verde a un desembolso de aproximadamente 1.000 millones de dólares.

Reuniones Clave con Funcionarios Argentinos

Durante su estancia, los técnicos del FMI llevarán a cabo reuniones con el ministro de Economía, Luis Caputo, y representantes del Banco Central. Este diálogo será fundamental para el avance de las negociaciones y para analizar el cumplimiento de los objetivos planteados en el programa.

Confirmación de Expertos del FMI

Según fuentes oficiales del organismo, la misión está liderada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi. En un comunicado, confirmaron su presencia en Buenos Aires, indicando que se encuentran allí para abordar tanto la segunda revisión como la consulta del Artículo IV para Argentina. Se anticipa que brindarán más información sobre los siguientes pasos en el futuro cercano.

Este proceso es parte del compromiso continuo del FMI con el país, buscando asegurar la estabilidad económica y la implementación efectiva de las políticas acordadas.