Misiones Amplía Hasta Abril el Alivio Fiscal para Profesionales e Industrias

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, anunció la extensión de las medidas de alivio fiscal en la provincia, que se mantendrán vigentes hasta abril de 2026, buscando respaldar la actividad económica y reducir la carga impositiva de diferentes sectores.

Medidas de Alivio Fiscal

Passalacqua comunicó que se mantendrá la bonificación del 30% en Ingresos Brutos para los profesionales de la provincia. Este anuncio se realizó a través de su cuenta en la red social X.

Además, se informó que la suspensión del artículo 9 de la RG 18/10 (autorretención) se prorrogará hasta el 30 de abril de 2026. La reducción en el pago a cuenta de Ingresos Brutos para las industrias se fijará en el 1,50% sobre la base imponible de los anticipos.

Apoyo a Sectores Productivos

El Gobierno provincial subrayó que estas medidas tienen como objetivo continuar apoyando la actividad económica y aliviar la presión tributaria en diversos sectores productivos de Misiones.

La bonificación del 30% en Ingresos Brutos se implementa en colaboración con la Federación de Colegios y Consejos Profesionales de Misiones (FeCCoProMi) y el Colegio de Abogados de la provincia. Esta medida abarca a profesionales matriculados que realicen actividades como:

– Servicios jurídicos y notariales

– Actividades de ciencias económicas

– Profesionales de la salud, como médicos y farmacéuticos

– Técnicos en ingeniería y agronomía

– Veterinarios y psicólogos

“Estas medidas están dirigidas a aquellos profesionales que cumplen con la normativa y se encuentran debidamente colegiados”, aclaró la administración provincial.

Es importante destacar que este régimen de alivio fiscal se introdujo inicialmente en septiembre y tiene ahora una extensión hasta 2026, ampliando su periodo de aplicación y abarcando a más profesionales y sectores económicos.